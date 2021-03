Astrologinja Lenka: Luna je v balzamičnem stanju

FOTO: Lenka Stanić

Luna je vstopila v znamenje Rib. Zdaj si želi počivati, sanjati in načrtovati. Premore velike nežnosti, občutljivosti in sočutja. Človek bi moral prisluhniti sočloveku, vendar se pri tem ne bi smel preveč trošiti in izgubljati energijo. Ne vsrkavajte problemov drugih globoko vase. Naučiti se moramo postaviti mejo, ne smemo si dovoliti, da bi bili zaradi tega ogroženi. Zavedati se moramo težav drugih, vendar moramo poskrbeti tudi za svoj duševni mir.Luna je danes v balzamičnem stanju, ko se njena svetloba zmanjša in pride v popolno temo, jutri, ko nastane mlaj, bo prevladovalo Sonce. Smo v sekstilu z Uranom, kar pomeni, da se nekoliko zbudi in aktivira ter pride na plan s kakšnimi finančnimi ali materialnimi načrti, očisti vse, kar je staro in česar ne potrebuje ter prostor čemu novemu.Venera in Neptun sta še vedno najlepša, romantična, ekstatična planeta v konjunkciji. To pomeni obilico lepote, nežnosti, sanj, lebdenja v višini, zaljubljenosti ... Trenutek je za intimno vzdušje ob sveči, tudi če samo za meditacijo.Obdarujte se z rožami ali s stvarmi, ki jih imate radi. Naj bo nekaj, kar se dobro zlije z vašim telesom in kožo. Notranji adrenalinski užitki so močni, uživajmo v tej ekstazi, lepoti, veri, zaupanju, nežnosti in jih ne uničimo. Naj se to ne razprši kot v gosti megli, da ne vidiš ničesar. Neptun vam da vse, a ob tem je treba veliko več, ne samo čustev, tudi duš. Šele potem bo čas dolgotrajno okrevanje, zato moramo biti prizemljeni v dobrih in slabih razmerah.