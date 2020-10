Astrologinja Lenka: Luna bo z Neptunom naredila trigon, zato bi ji prijala masaža, tišina

Dan začnemo z Venero v Devici. Pravkar si je opomogla od velikih razočaranj, iluzij, konfuzij in z nočno moro v glavi se še vedno trudi, da se zaradi tega počuti krivo, da so jo malo varali, da so jo malo izdali, zato bi se jim za vse to »opravičila«. Ne glede na to, da se obtožuje, je želela to rožnato lepoto malo okusiti, četudi le za kratek čas in s kančkom grenkobe.



Toda vsa se je pretvorila v »glavo«, razmišlja, analizira, išče nekoga, ki ji bo pomagal iz vsega in poglej čudeža, v službi spozna svojo »nekdanjo karmično dušo«.



V tistem trenutku je, kot da je zanjo odrešitelj, da jo reši iz celotne situacije in ji ponudi pomoč - pomoč v obliki materialnih stvari. In njej je vsaka materialna situacija dobrodošla, ne glede na to, da je njeno srce še vedno prazno, toda to je tisti trigon s Plutonom iz Kozoroga.



Ali ji bo Had - Pluton ponudil roko, ponudil finančno pomoč, bo ona v vsem tem prepoznala nekaj karmične ljubezni ali bo zadovoljna z materialnim svetom. Bila je tako magnetno privlečena, v sebi je že od nekdaj prepoznala tako močan občutek, da niti pomislila ni, kdo je, kakšen je, ali je nekdo ... .. privlačijo pa jo strastni, malo bolj ostri tipi.



Luna je še vedno v znamenju kozoroga, preteklost, ki muči Dušo in jo sili k spoštovanju tradicije, spoštovanju družbenih norm, spoštovanju vsega, kar predstavlja red in disciplino. Če ne, je njen prvi udarec kvadrat z Marsom iz Ovna, šele kot bumerang direktno v jedro – srž Duše, a to zelo boli, zato počasi, premisli. Resnice ni vedno videti z ene strani.



Luna bo z Neptunom naredila tudi trigon, zato bi ji prijala sprostitev, masaža, tišina, meditacija, celo samota, da bi lahko živela naprej v svojih prepričanjih.



In ko pride zvečer v konjunkcijo z Jupitrom, kaj pričakovati, eden v največjem padcu drugi v največjem izgnanstvu. Ne pretiravajmo v šibkih stvareh, ne pretiravajmo, če verjamemo v nekaj, kar je preveč prizemljeno in težko.



Obrnimo se vase poglejmo v svojo Dušo, svojo vero, tisto resnično in se dvignimo nad vse stare in mračne situacije.