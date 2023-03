Astrologinja Lenka: Luna je prestopila v najsrečnejše in najbolj pravično astrološko znamenje

Preden zapusti znamenje škorpijona, je Luna na zadnji stopinji in v sekstilu s svojim dispozitorjem Plutonom. Vseeno so to dobra podpora in podporne okoliščine. Ker je Luna v tem znamenju bolj zagrenjena, bolj globoko usmerjena in z več strastmi, včasih pa tudi premočnimi, ki jo dodatno obremenjujejo. Pluton je v tej situaciji, da ji pomaga, da to opusti, razčisti in se s popolnoma odprtim srcem preseli v novo znamenje. Te dvoumnosti jo dodatno zmedejo ali poveličujejo, ko je Mars v kvadratu z Neptunom. In kakšne megle se da le razgnati, včasih se jim kdo nehote postavi na pot, potem se smer popolnoma izgubi, včasih tudi za vse življenje. Plutonu je uspelo prečistiti te čustvene zmede in dvoumnosti ter dati novo in boljšo energijo.

Okoli 8.30 Luna preide v znamenje strelca. Tu se rada znajde, pozabi na skrbi in težave, saj to s tem znamenjem ni povezano niti blagodejno. Tukaj je vzdušje samo po sebi veselo, vedro, pozitivno, v vsem se najde smisel bivanja. Tu se vse dela na veliko, z velikim entuziazma, saj se vnaprej ve, da se bo vse dobilo.

Astrološka karta.

Tudi prvi kvadrat, ki ga Luna naredi s Saturnom iz znamenja rib, ne bo preveč zmotil atmosfere, saj Jupiter rešuje oboje. Morda bo treba za trenutek opozoriti na nekatere stvari iz preteklosti, se spomniti osebe ali nečesa, kar je osebi prineslo določene težave. Najbolje bi bilo, da se s tem čim prej soočimo, odpustimo in preženemo to bolečino iz duše. Skratka, če tega ne naredimo, to trpljenje in ta spomin človeka pogosto obremenjujejo in blokira določene centre.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in prestopila je v najsrečnejše in najbolj veselo in najbolj pravično znamenje strelca. O čem razmišljati, če ne o tem, da bi odpotoval nekam čim dlje, da bi pripeljal konec študija, da bi se kdo celo za stalno preselil in živel v tujini. Vleči ga mora neka vera, neko prepričanje, da je tako zanj najbolje, da je včasih dobro za višji namen ali dosego njegovega cilja.