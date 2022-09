Astrologinja Lenka: Luna je prešla v znamenje Škorpijona. Kaj to pomeni?

Luna je prešla v znamenje Škorpijona, kjer se običajno vrača k starim dogodkom in občutkom. Kot da podoživi vse bolečine in trpljenje. Toda ni vam treba tako zastrupljati svoje duše. Namesto tega se sprostite, pozabite, vnesite toplino in nežnost in predvsem pomagajte sebi. Kajti negativna čustva lahko povzročijo telesno bolezen, ne da bi se človek tega sploh zavedal.

Že od jutra je Luna v lepem sekstilu s Soncem in pametno je sprejeti dobri nasvet vsakogar dobronamernega. Ne zavrnite tega. Le tako se lahko sklene koristen dogovor, denimo glede financ, saj Sonce iz znamenja Device dela pridno in vztrajno. Še posebej ker je danes lep aspekt med Marsom, energijo, akcijo in retrogradnim Jupitrom v Ovnu. Jupiter je tisti, ki spodbuja intuicijo, vizijo in drznost. To je slika gradnje in doseganja česar koli, ker je vnaprej 'obsojeno' na uspeh. Zato je dobro, da današnji dan izkoristite za vse, kar ste načrtovali, za podpis pogodbe, odprtje podjetja, začetek nove službe ... Pri tem Merkurju pomaga Mars v Dvojčkih, Jupiter pa je tako ali tako v znamenju Ovna, kjer ni čakanja.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in je v znamenju Ovna, pomaga, širi in daje razne ideje, vizije, intuicijo, pogum za vse, kar je treba začeti na novo, kajti Oven po navadi posega po tistem, kar je povsem novo, njegovo in osebno. Ta dan izkoristite brez strahu, saj je uspeh zagotovljen.