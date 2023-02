Astrologinja Lenka: Luna je prešla v znamenje Device

Danes je ozračje popolnoma mirno. Je pravi trenutek, da uredite svoje misli in delo, saj Luna do večera ne bo naredila niti enega aspekta z drugimi planeti.

In zdaj je prešla v znamenje Device, kjer je njen fokus in koncentracija na vsakodnevni rutini. V tem znamenju Luna ne more počivati, saj jo zmotijo ​​vse malenkosti in vsaka reč, ki ni na svojem mestu. Celo prah, ki se pojavi v hiši. Vse mora počistiti, da je na svojem mestu, ker če ni, se ne zna umiriti in uživati v nečem lepem.

In ko delate, delajte to s srcem. Ne krivite drugih, če vam pri tem ne pomagajo in ne smilite se sami sebi, če morate to početi sami.

Merkur, ki že več kot mesec dni lebdi v znamenju kozoroga, je le dosegel stopinjo, kjer je 29. decembra začel svojo retrogradnost. Zdaj se odpira številnim idejam, pogovorom, dogovorom, vsemu, kar lahko pripelje do prave odločitve in pravilnega razmišljanja. Le še nekaj dni v tem znamenju lahko izkoristite za dobre posle, povezane z delom, kariero in uspehom. Kajti sama beseda je tu trdna in neomajna.

Trenutno nimamo planetov, ki bi bili v retrogradnem gibanju, in to nam olajša marsikatero situacijo, da lahko veliko naredimo in začnemo nekaj novega.

Danes je torek, marsov dan, on pa je v znamenju dvojčkov. Počasi prihaja iz svoje sence. Ni najboljši sogovornik, saj pri komunikaciji uporablja ostre besedami. Pri njem potrebujemo več pozornosti, strpnosti in poslušanja, kaj nam sogovornik želi in hoče povedati, šele nato mu lahko odgovorimo z velikim razumevanjem.