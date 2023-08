Astrologinja Lenka: Luna je danes vstopila v znamenje raka

Luna je danes vstopila v znamenje raka, kjer je doma in kjer se, tako kot vsi v njihovi hiši, najbolje počutijo, ob predpostavki, da je vse tako, kot mora biti. Ker tukaj zna dati najboljše od sebe, pokazati svoja čustva na najboljši način, ne da bi bila vezana na karkoli drugega in nič pogojena. Je kot mati, ki brezpogojno ljubi svojega otroka, ne glede na to, kakšen je. Tu nesebično pomagamo in negujemo predvsem tiste, ki so nam blizu. In tako je že od jutra v lepem trigonu z retrogradnim Saturnom iz znamenja rib. Tista voda, ti občutki, ta intuicija, ta globina v vsem, da se potopiš čim globlje. Ena dobra kombinacija, ki lahko človeka pripelje celo do nekih pretiranih čustev, povezanih s preteklostjo, z nekimi davnimi časi, s predniki, z genetiko. Tista preteklost vedno znova obudi neke žalostne in lepe spomine, kako je bilo včasih, kako je bilo vse lepo, kako je bilo pomagati in živeti skupaj s starejšimi, potem pa dodatno povzroči še veliko nostalgijo.

Dobro pa je tudi dati nekaj več, pomagati čim več, se obrniti na revne in stare ljudi, ki našo pomoč res potrebujejo. Obnoviti nekaj, kar imamo, a smo pozabili, za kar smo mislili, da nam ne koristi. Tudi za obnovitev pretrganega, starega odnosa z osebo.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju rib, kjer bo ostal še dve leti. Kot retro in povratno gibanje prinaša marsikaj potlačenega, pozabljenega ali zavrženega, česar se ne želimo spominjati, ker preveč obremenjuje dušo in telo. Zdaj pa to počasi vleče ven, saj kot najstrožji planet nič ne pusti naprej, dokler ni vse narejeno, narejeno in sprejeto, sicer pa se vse to odraža skozi naše telo in naše zdravje. Dispozitor Saturna je Jupiter v znamenju Bika, ki skuša preprečiti, da bi Uran povzročil še večjo škodo, torej nenadne in nepričakovane spremembe, v katerih ni usmiljenja za nikogar, še najmanj pa za planet Zemljo. In Bik je povezan z zemljo, zato so te enormne katastrofalne posledice le skozi materialne in finančne situacije, ne neposredno skozi življenja ljudi.