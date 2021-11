Astrologinja Lenka: Luna ga bo zvečer zasenčila in iz njega izvlekla najhujše

Naj Luna-Duša vsaj danes v Tehtnici malo uživa in naj se ne zmeni za to, kaj je bilo včeraj in kaj bo popoldan. Naj uživa v tem trenutku, ko ima notranjo moč ohranjati svoja čustva ob srečanju s težjimi planeti. Jupiter jo k temu še posebej spodbuja, kot da bi ji rekel, da zmoreš vse, samo želeti si moraš i tukaj sem, da te zaščitim. A bolje bi bilo, da ravnaš diplomatsko in ne zaideš v pretiravanje, saj je dan dolg.

Po Jupitru jo čaka Pluton in ni tako dobrodušen, če takrat v Duši ni vse čisto in iskreno. Duši lahko pokaže njeno nemoč, njene strahove. Umiri se med 16. in 18. uro, da ta negativna energija mine.

Svojo pot nadaljuje proti Merkurju, ki se tukaj v Tehtnici ne želi prepirati. Toda Luna nanj meče senco, ga zatemni, da iz njega zlahka izzove težke besede in celo prometne težave. To tega bi lahko prišlo od 19. do 21. ure. Previdni bodite pri vseh oblikah komunikacije, dogovorov in obljub, saj bodo od osebe, od katere ne bi pričakovali, prišle težke in zastrašujoče besede.

Sonce je prišlo do stopinje, kjer se Uran najbolje počuti, to je 11. stopinja v Škorpijonu. Treba bo najti nekaj novega, nekaj, kar bo koristilo družbi, koristilo vsem nam. Toda za to je potrebna moč, vaš jaz in še večje tveganje, za katerega se vnaprej verjame, da je pozitiven izid. In globlje ko greste in osvetlite to temo, večje je odkritje.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je še vedno v Tehtnici in se trudi biti v prijazni komunikaciji z vsemi, za katere lahko reče, da »lepa beseda lepo mesto najde«. Čeprav ga Luna zvečer zasenči in iz njega izvabi najhujše, ga podprimo, da ostane velik diplomat v znamenju Tehtnice, morda bo tudi nam to prišlo prav.