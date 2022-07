Astrologinja Lenka: Luna daje premočno energijo

Luna je v zadnji pentadi znamenja Leva, izhaja iz opozicije s Saturnom. Kakšni so strahovi in omejitve, ki si jih človek ustvari sam, pa tudi drugi mu povzročajo neke blokade.

Kmalu prideta podpora in prijazna beseda nekoga od bližnjih in tako se prekinejo vsi stari spomini in vse, kar človeka straši. Dogovor, ki se da z vsem in o vsem z lepo besedo in lepim dogovorom. Toda prva in najpomembnejša stvar je, da sklenete ta dogovor sami s seboj. Tu imajo čustva in razum lepo konotacijo in dobro povezavo, zato se vsi pogovori in dogovori z lahkoto sklenejo. Harmonija med njima je včasih dovolj, da se samo pogledata v oči in vesta, kaj si drugi želi in misli.

Zdaj oblikujte marsikaj, zamislite si, kaj si želite, saj to zlahka dosežete. In Luna v trigonu z Marsom daje tisto premočno energijo, sta dva ognjena planeta, ki bi pač vzela vse ognjevito, kjer ni čakanja in ni nič kasneje. Velik uspeh v kakršni koli obliki, ko gre za samo energetsko situacijo.

Mars počasi izstopa iz napetega aspekta s Plutonom, zato se vse strasti umirjajo in vse napeto ozračje se počasi sprošča. Morda k temu pripomore tudi zdrava pamet Merkurja iz znamenja Dvojčkov, da se marsikaj reši s komunikacijo, namesto s silo in z nasiljem.

Že okoli 15. ure bo Luna prešla v znamenje Device, v znamenje, v katerem je prioriteta in velika predanost samemu zdravju. Pri tem je pomembna tudi osredotočenost na zdravo prehrano in zdrav način življenja. Nekaterim bo to prineslo tudi notranji mir, saj to ni kraj, kjer bi Luna tekala naokoli in se vsem razkazovala, se promovirala pred vsemi, ampak je bolj obrnjena vase in v svojo ponižnost.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je v svojem elementu, kjer nam daje vitalnost, zdravje, sončno energijo in vir vsega na tem planetu. Izkoristimo ga na najboljši mogoči način, saj sta z dispozitorjem Luno v medsebojni recepciji in to so odlične podporne okoliščine od kogar koli ali česar koli, samo da se obrneš in že imaš. Vse nam je na dosegu roke.