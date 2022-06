Astrologinja Lenka: Luna bo čez dva dni polna, napetosti se povečujejo

Luna je prestopila polovico znamenja Škorpijona in obudila razne travmatične spomine. Čez dan se bo srečala z retro Saturnom, in to ne bo dobro srečanje. Saturn tudi zdaj, ko se je premaknil nazaj, črpa iz duše spomine, težke karmične izkušnje, ki jih Škorpijon še vedno drži globoko v sebi. Povzroča strah, da se bo vse ponovilo, in duša lahko še enkrat zapade v to bolečino. Marsikdo bo občutil krivdo za zamujeno, toda čas je neizprosen in teče naprej. Mogoče bi bilo dobro, da se zdaj z malo več bolečine sooči s podzavestnim stanjem, sprejme, kar koli že je, in gre dalje. Napetosti se povečujejo, ker bo Luna čez dva dni polna, potem pa pride vse na dan, od čustev do težav.

Astrološka karta. FOTO: Ss

Neptun, ki ji daje moč skozi trigon, jo skuša umiriti in spodbuditi, da si naredi notranji načrt. To je vidik teh znakov, da lahko odkrijete moč v sebi, da pomagate sebi in drugim s številnimi duhovnimi deli. Na to še posebej vpliva trigon z retro Plutonom, ki vedno daje oporo in silnost. Merkur je končno prišel do konca znamenja Bika (s svojim dolgim ​​obstojem in vračanjem na te ne preveč dobre stopnje), menda je dokončal svoj namen in se zdaj približuje koncu. Še vedno je v senci, je na zadnji stopnji, tako da boste tudi danes nekaj počistili nekaj iz preteklosti, dokončali, kar je še ostalo, ni pa še trenutek za nove začetke. Jutri je, čeprav še ni dosegel nivoja svoje retrogradnosti, vsaj v znamenju Dvojčkov, kar je njegovo znamenje, kjer um nezmotljivo deluje.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je v znamenju Dvojčkov, da nas popelje v otroštvo, da se sprostimo in se prepustimo malo lahkotnejšim aktivnostim, kot so zabava, igra z otroki ...