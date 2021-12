Astrologinja Lenka: Leto 2022 je leto spremembe in resnice

Luna je še vedno v znamenju Leva, kar bo še naprej podpiralo njegovo toplino, dostojanstvo in velikodušnost. A njen dispozitor je v znamenju Kozoroga in to ni najboljše, saj jo vodi v senco, kjer se duša trese, trepeta in jo skrbi. Ni lahko živeti pod takšnim pritiskom.Vso to energijo obarva stelij planetov v znamenju Kozoroga, saj je njun dispozitor Saturn že tretjič v kvadratu z Uranom. Čeprav oba vladata v istem znamenju, sta tokrat že tretjič prišla v konflikt (prvič 17. februarja, nato 15. junija in jutri, 24. decembra, še zadnjič za naslednjih 84 let). To je globalni aspekt, ki se ne bo kazal le v spremembi zavesti na kolektivni ravni, ampak bo prišlo tudi do velikih sprememb pri posameznikih, ki so že glede na svojo rojstno karto vključeni v ta vidik. To so veliki preobrati, ki se zdaj šele začenjajo. Saturn, kot gospodar časa, ki mu je osnova tradicija, zgodovina, karma, tema, kolektivna in družbena zavest ter država sama, je v znamenju Vodnarja, ki še vedno stremi k novim spremembam, enotnosti in globalizaciji.

Drugače od Vodnarja je znamenje Bika fiksno, zemeljsko, materialno, ki se boji sprememb. Vsaka sprememba je zanj boleča, težka, zdaj pa ga Uran kot velika kozmična zavest, ki predstavlja sedanjost, odmik od vseh ustaljenih oblik, sili v spremembo. Kako združiti ta dva principa znotraj nas in hkrati na širši ravni, v družbenem sistemu? Zdaj sta v kvadratu, Saturn v svojem domu, Uran pa v največjem padcu, in to v fiksnih znamenjih, brez popuščanja in strpnosti. Pride lahko do velikih uporov, nemirov, spopadov ... Bi se radi vrnili in živeli brez elektrike, brez mobilnih telefonov, digitalizacije vseh vrst, brez zdrave hrane, brez ekosistemov, brez sprememb na planetu Zemlja?

V trenutku, ko bo aspekt natančen, bo Luna na zadnji 29. stopinji oziroma fiksni zvezdi Regulus in v natančni opoziciji z Jupitrom v isti zadnji stopnji v znamenju Vodnarja, ki ga bo zapustil 29. decembra, ko se bo preselil v znamenje Rib. Jupiter nas uči in nam daje vero v boljši jutri, za dobro vsega človeštva. Letos je v znamenju Vodnarja skušal ozaveščati o marsičem. V kolikšni meri smo sprejeli velike pozitivne spremembe na individualni in kolektivni ravni, bomo še videli. Zdaj pa je čas, ki od nas zahteva mir, veliko strpnosti do sebe in drugih, saj je Saturn znamenje karme. Zdaj ni čas, da se vračamo k nedokončanim stvarem ali ponavljanju stare zgodovine. Sovraštvo in kaos ne vodita v nič dobrega, še manj pa razdvojenost, ki je vidna v tem času v vseh segmentih življenja. Ta vidik se zdaj začenja in bo aktivno trajal vsaj dva ali tri mesece, vse leto 2022 pa bo leto spremembe in resnice.

Zato je najboljše sprejeti in živeti vso modrost, srečo, lepoto, veselje, odprtost, vizije in vero, ki jih Jupiter nosi v sebi, in živeti po njegovem sporočilu. Kajti Sonce, ki je začelo močneje sijati pred nekaj več kot dvema dnevoma, daje več svetlobe vsem na Zemlji, ne da bi pri tem gledalo na raso, znanje, spol, bogate, revne, bolne, zdrave …