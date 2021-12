Astrologinja Lenka: Le mirno danes, Luna je v znamenju Device

Danes je Luna v znamenju Device in nadaljuje miren dan. Dan, povezan s počitkom, nikamor se ne mudi, zato, če kdo potrebuje pomoč, mu pomagajte. Počasi se vse ureja brez napetosti in stresnih situacij. Luna v trigonu z Uranom bo ta dan naredila v marsičem drugačnega, svojega.

Pomembno je, da v svoji duši postavimo prioritete. Luna naredi tudi čudovit trigon s svojim dispozitorjem Merkurjem iz znamenja Kozoroga. Današnje misli so usmerjene v to, da se ne mudi, da vse rešujemo počasi, da ne bežimo pred sami sabo. Odločite se za spremembo dnevne rutine, izboljšajte svoje delovne navade, polepšajte delovne prostore, začnite nov režim, povezan z zdravo prehrano. V družinskem okolju vlada prijeten ozračje. Vse te besede dajejo težo in odgovornost za daljše obdobje. Tako kot se za ta čudoviti praznični dan spodobi.

Vso današnjo energijo podpira tudi Mars, ki gre z veseljem naprej, vleče ga njegova pozitivna energija, ker razume sebe, svoje pomanjkljivosti in prioritete. V ljubezenskih odnosih je še vedno vpliv Venere in Plutona, ki sta zlepljena z magnetnim lepilom in ne vidita ničesar, kar se dogaja okoli njiju. Slepost in obsedenost nad drugo osebo. Drži jo s svojimi nevidnimi verigami, jo nadzoruje in upravlja.

Danes je sobota, Saturnov dan, v nekaj sekundah se je odlepil od znamenitega kvadrata z Uranom. Ali pa smo se mi odlepili od starega, vsaj malo spremenili stare načine življenja, poglede, dejanja? Vendar gremo prehitro naprej: sobota, december, novo leto, krog – spirala se je tako hitro naredila. Vse se zgodi hitro, pa če se tega zavedaš ali ne. Uživajte v današnjem prazniku.