Astrologinja Lenka: Lahko vas vrže v nekoliko apatično in depresivno stanje

Že od jutra je Luna iz znamenja leva v trigonu z Merkurjem iz znamenja ovna. Zelo dobra, močna in ognjevita energija za začetek dneva. Kar koli načrtujete, mislite, da je vse mogoče. In človek lahko naredi načrt za nove začetke in pogumneje pokaže, kaj Duši res ustreza.

Okoli 12. ure preide Luna v znamenje device. Vzdušje prehaja iz glamuroznega, javnega, ponosnega v običajen, skromen in delaven dan. Devica je tista, ki ima rada, da je vse čisto, odmerjeno, vse na svojem mestu in brez veličastnih pretiravanj, okraskov in okraskov. Bolj je enostavno, boljše je. In kaj zdaj v znamenju device spremeniti, katere navade in komu ta dva dni dati prednost.

Najprej vedno pomislite na telo, na hrano, mogoče si celo določite dan, ko boste začeli z zdravo prehrano brez na primer mesa, saj je devica 6. hiša in vse živali predstavlja. In samodejno začne ta potreba po bližini in skrbi za male živali, s katerimi čutite veliko bližino ali »prijateljstvo«, spreminjati človekovo razmišljanje o hrani sami. Druga stvar, ki devici zelo ustreza, je popolna ureditev doma, dvorišča in vrta. Ker nihče tega ne zna podrobneje in bolj natančno pospraviti kot ona.

Astrološka karta.

Okrog 17. ure pride v opozicijo s Saturnom iz znamenja rib. Tisti, ki ima vedno opažanja in ugovore, da vse ni narejeno, kot je treba, kako bo iz vodenega in preveč čustvenega znamenja dal nekaj svojih pripomb? Če vas vrže v nekoliko apatično in depresivno stanje, medtem ko vse skupaj urejate, se poskusite ne navezati nanj, preprosto odstranite in zavrzite vse, kar je odvečno, in se znebite vsega, kar vam ne koristi.

Ker je tukaj Mars, ki daje dodatno energijo, da zmoreš vse in narediš vse, tudi s pomočjo ostalih iz družine in doma. Z Marsom – vašo energijo pa bodite te dni malo bolj previdni, saj je v izven meja in zelo hitro poči, če ni tako, kot si je zamislil. In vse to lahko resnično vpliva na človekove želodčne težave.

Danes je nedelja, dan Sonca in je v znamenju ovna, kjer se najbolje počuti, kjer je največ drznosti, poguma in v življenju dosega največje uspehe. Tukaj je energično, z veliko samozavesti in zagonom številnih novih poslovnih projektov. V teh službah je prvi in vedno najboljši.