Astrologinja Lenka: Lahko smo preveč občutljivi, ranljivi in negotovi

Danes je Luna v konjunkciji z Neptunom, ne glede na to, ali spimo, sanjamo ali se prepustimo nekaterim talentom, ki bi nam dali več volje in moči. To je tudi dan, ko se lahko z malo sprostitve prepoznamo in poiščemo v sebi največje vizije, intuicije, vizualizacije. Smo preveč občutljivi, ranljivi, sočutni, negotovi glede tega, kaj si želimo, da ne bi padli v še večje depresivno stanje.



Pazimo le, da ne zapademo v preveč apatije, težav drugih ljudi, da si ne dovolimo sočutja več, kot bi lahko preneslo naše telo. Prisluhnimo sogovorniku rahlo in previdno, morda ji bo to dovolj in s tem je bolj koristno kot preživeti njene težave. Dodatno nas bo vlekla Venera, ki je danes na 29 stopinjah, Device, torej nas potegne v neko preteklost, nekaj, kar smo pogrešali, izgubili, nekaj, kar nam daje občutek, da je bilo nekoč bolje, in s tem povečujemo svojo krivdo, obtoževanje.



Danes nismo v situaciji, da bi začutili in zaznali vse čustvene situacije, ker bi nas to popeljalo in bi padli v kakšno neresnico, samo zavajanje in prevaro ali bi nam to nekdo storil. Luna je v sekstilu z Jupitrom, tako da nas lahko potegne predaleč, da začnemo verjeti v vse, kar nima pravega kritja. Dan je lep, da smo čim bližje vodi, sprehod ob reki, morju, dežju, da speremo vse te negativne misli, se prepustimo, zanašamo na svojo intuicijo, saj smo danes najbolj tekoč kanal za povezovanje s seboj, da načrtujemo prihodnost.