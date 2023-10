Astrologinja Lenka: Lahko se prebudi potreba po maščevanju in prepirih

Luna je prešla v znamenje kozoroga, da bo situacija resnejša, da ne bomo le rekli nekaj, ampak to tudi udejanjili. Posvetimo se bolj delu kot le zgodbam in načrtom za pripravo določenih zalog.

Že od jutra je v sekstilu s svojim dispozitorjem Saturnom, ki je na nulti stopinji znamenja rib. Zato uresničite marsikaj, poglejte v preteklost, ohranite nekaj tradicionalnih stvari in se obrnite na neko svojo vero, tisto, ki vas drži, ki vas bodri in ki vam daje upanje v življenje.

Okrog poldneva bo sekstil z Marsom v znamenju škorpijona. Zelo močna sila, ki ve kaj hoče. To povečuje potrebo po delu, po strasti, po mnogih stvareh, ki imajo moč, da se uresničijo. Tudi v določenih situacijah spraviti v mir in tišino vse, kar človek že dolgo načrtuje.

Najboljši trenutek je, ko Merkur pride v tako imenovano kazimi konjunkcijo s Soncem, ko se zlije s svetlostjo, ko se zlije s svojo voljo, svojo željo, svojim Egom. Je v znamenju Tehtnice, zato je vsa tista lepota, ki jo lahko pove ena beseda, prinese mir Duši, spremeni vse. Uresničiti je mogoče mnoge svoje sanje, ker ima tu veliko moč in še večjo podporo od svetlobe, ki jo izžareva sam. In prav to ga bo še bolj povzdignilo.

Ker ga bo to okrepilo in ko bo kasneje v kvadratu s Plutonom iz znamenja kozoroga, ga lahko pripelje do velikih spominov, močnih strasti, do občutka potrebe po maščevanju in prepirih. Tudi nekaj spominov, ki jih bomo potegnili iz preteklosti, da bi drugo osebo ali partnerja spomnili na čas, ko nas je zaradi nečesa ponižal ali prizadel. Izognite se, saj je vaše, nekaj, kar je ostalo iz preteklosti, spremenite v lepo in prijetno besedo in pomirite strasti. Kajti vsako maščevanje se čez čas samo ponovi.

Danes je petek, Venerin dan in je v znamenju device. Ve, kaj ji je treba v tem znamenju, skrbeti za svoje telo, trdo delati, pomagati drugim, pa tudi malo bolj skrbeti zase. Da pride iz svoje sence in pusti, da zasije to, kar je.