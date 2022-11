Astrologinja Lenka: Lahko pride do obnovitve stare zveze

Danes je Luna v znamenju Rib. Dan je na videz zasanjan, a fenomenalen, če se povežemo s seboj, z lahkoto izpolnimo vse, kar si zastavimo. Že od jutra je v trigonu z Merkurjem iz znamenja Škorpijona, kar prinaša globoke vpoglede in ponuja odgovore in rešitve. Venera je v lepem aspektu z Luno, zato se lahko prebudijo različni spomini iz preteklosti. Lahko pride do obnovitve stare zveze, navsezadnje je na južnem vozlu. Je pa vse to škorpijonska varianta, ki je bila prekinjena zaradi preglobokih in strastnih čustev. Ker vse iz preteklosti nosi s seboj dolg, ki je lahko čustven, materialen ali finančen. Glede na to, da je dispozitor Venere Mars, ki je zelo bister, izmuzljiv, a površen mladenič v znamenju Dvojčkov, trenutno pa se obrača v retrosmer, je vprašanje le, zakaj se vrača. Se bo umiril, ali spremenil svoje življenje? Ne, to je le njegov trenutni pogled oziroma skrivni načrt. Kot da je Venera tukaj v Škorpijonu obsojena, da mora čutiti še več trpljenja in bolečine. Treba se je dvigniti, se bolj ceniti in moč poiskati globoko v sebi.

Luna bo nadaljevala pot skozi znamenje Rib in naredila lep trigon s Soncem. Čeprav je v padajoči fazi, še vedno obstaja priložnost za dogovore in načrte za prihodnost. Potrebna je zveza duše in telesa zaradi medsebojne podpore. Toda Luni vse to ni dovolj, zato bo v dogovoru z Uranom v poznih urah poskrbela za presenečenje, nekaj nepričakovanega in s kakšno potezo prijetno presenetila vse svoje družinske člane in prijatelje.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in on je na koncu znamenja Rib. Umiriti se moramo in povezati s seboj, s svojimi idejami. Vse pride sem, vse se spusti po kanalu angelov, vse pride, le priklicati in prositi je treba. Ker sta Ribi najbolj duhovno znamenje, je najlažje verjeti v tisto, kar šele pride. Zato se prepustimo temu lepemu dnevu.