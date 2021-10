Astrologinja Lenka: Lahko kupite nekaj stvari, ki jih že dolgo niste

Luna nadaljuje dan v Dvojčkih, kar se je začelo včeraj, tako, kot ji le v tem znamenju ustreza. Toda eden najlepših aspektov se oblikuje na nebu prav med njo in Jupitrom ter obema planetoma v zračnih znamenjih. Kakšna kombinacija je to! Angel varuh je tam, da okrepi tista čustva, ki so vseeno lepa. Duša se topi od dobrote in lepote, od pomoči drugim, od pogleda na vse ljudi in vse okoli sebe, kako je vse lepo, koliko je vse polno vere in vere v vsako dobroto. Danes lahko najdete svoj namen v vsem, še posebej, ker za Dvojčka to ni težava, saj ju zanima marsikaj na svetu.

Kadar koli se ta vidik pojavi, še posebej zdaj, ko je v zračnih znakih, vam olajša, da lahko kupite nekaj stvari, ki jih že dolgo niste, da začnete študirati v tujini, kupite večjo hišo, načrtujete nadaljnje potovanje ... Najboljši način pa je, da se strinjaš sam s sabo in opustiš vse tiste stvari, ki so bile ovira, in začutiš, kako je vse lepo, kako malo je potrebno, da je duša neobremenjena in srečna. To je vidik sreče in podpirajte vse, kar začnete početi. Dan za druženje, zabavo, igro, odprite tega otroka globoko v sebi in uživajte v vsem, brez bremena, kdo bo kaj videl in rekel.

Že ob 14. in 16. uri bo Luna naredila drugi trigon z Marsom iz znamenja Tehtnice. To je akcija, ko človek dobi voljo, da pospravi vse knjige, računalnike. Dogovorite se s svojim čustvenim partnerjem o mnogih stvareh, ki jih je mogoče popraviti z malo več strasti. Dogovori s poslovnimi partnerji, ki bodo tudi obrodili sadove. Lunin dispozitor Merkur je še vedno v svoji senci, še se ni vrnil na mesto, od koder je začel retrogradno smer, tako da je to malo težava, ki ne daje hitre realizacije.

Danes je ponedeljek, Lunin dan. Duša je odprta, polna optimizma, vere vase in v druge ljudi in vidi le lepoto in zaupanje. Naj ta otrok uživa v nas vsaj en dan.