Astrologinja Lenka: Lahko ji malo zaigra srce, a jo pošteno pretrese

Luna je še vedno v Levu in hodi dostojanstveno, kot se za to znamenje spodobi. A ne glede na to se mora sprijazniti s številnimi spremembami, pričakovanimi ali nepričakovanimi. Lahko ji malo zaigra srce, a jo pošteno pretrese. Ker pa sta to dva fiksna znaka, vsak na svoj način vztrajata. In tako nadaljuje svoj dan, željna marsičesa. Toda nasprotje z Jupitrom iz znaka Vodnarja jo zlahka potegne, tako da ni omejitev pri nakupovanju, načrtovanju potovanj, dogovoru in obljubam številnim prijateljem. A realnost je precej drugačna. Pomagal ji bo Merkur, ki ji daje tolažbo ne glede na to, kaj je storila, in obnovi odnosov, ki so bili nekoč prekinjeni.Vendar jo bo čakala Venera, ki jo malce pokritizirala, razočarana, nezadovoljna, nesrečna, zavistna in posesivna, česar sama morda ne bo zmogla. Se pa sama postavlja v ta položaj, ne ceni se, zato je niti drugi ne spoštujejo toliko, kolikor si zasluži. Venera bo skrivnostno poskušala obnoviti nekatera stara karmična razmerja in se povezati čim strastneje, ker jo podpira Pluton. Toda še največje skrivnosti je mogoče uspešno skriti, tudi ljubezenske. Lahko se poveže veliko finančnih stvari, ki so tako spretno izvedene. Če se prebudijo ljubezenski odnosi, je pomembno le, da temeljijo na velikem zaupanju, predajanju brez omejitev, nadzora in blokad.Danes je sobota, Saturnov dan, in je na šesti stopnji znaka Vodnarja. Ta je povezana z znakom Device, ki pomeni služenje in pomoč drugim, delavnost, vrednost in skrb za zdravje. Danes naj bo na čim bolj zdrav način posvečen telesu.