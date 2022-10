Astrologinja Lenka: Konec bo številnih nezdravih, patoloških in bolnih odnosov

Luna počasi prehaja iz Tehtnice v Škorpijona. Ob 11.48 in 30 sekund je nastopil mlaj, to je delni sončni mrk na 2. stopinji znamenja Škorpijona. Ta mrk ima vpliv naslednjih šest mesecev, vendar je najpomembnejši prvih 14 dni. Ta mrk je velikega pomena, saj sta Sonce in Luna v konjunkciji, tam je tudi južni vozel, pa tudi naš planet ljubezni in vseh odnosov – Venera. Od lanskega leta sta se severni in južni vozel premaknila na os Bik–Škorpijon, kar pomeni, da sta, ko nastopi mrk, kanal za implementacijo. Vsi smo vpleteni v ta mrk, odvisno je, kje imamo znamenje Škorpijona v natalni karti, v našem horoskopu. Kjer koli je ta južni vozel, nas kliče, da moramo nekaj zavreči, dati, spremeniti. Kajti mrk naredi svoje proti naši volji. Zato je najbolje, če vse to počnemo zavestno in sprejmemo, lažje bomo šli skozi to preobrazbo, drugače bo težje.

Zakaj bi ta mrk v Škorpijonu lahko tako negativno obravnavali? Vsi imamo neko predstavo o tem znamenju, gledano z rojstvom Sonca ali ascendenta (podznak), in vsi ga imamo v karti. Kot znamenje, ki je najtemnejše, najnevarnejše, ljubosumno, maščevalno, sovražno, fanatično ... Vsi pa pozabljamo, da mu vladata Mars in Pluton. In kaj je Pluton kot celica sama? Izhajamo in se rodimo iz Škorpijona in se v njem spreminjamo v drugo obliko. Najpomembnejše pa je, da ima Škorpijon največjo moč transformacije, da se iz vsake situacije znova rodi, da kaj spremeni, da se reši in nam daje moč, da vztrajamo. Te globine segajo daleč in v njih je toliko teme. V ta del po navadi nezavedno vstopimo in tudi sami, saj spomin na travmatske zadeve v nas povzroči boleče stanje, od katerega bežimo. In to potem tli v naši podzavesti in se počasi spreminja v največje bolezni. Zato je Škorpijon tisti, ki nam, ko te stvari ozavestimo, da največjo moč za vse. Odpustiti je treba vse, za kar mislimo, da so nam drugi povzročili, in se zavedati, da je to del nas. Sprijazniti se je treba s tem in navzven poslati toplino, ljubezen in nežnost. Iz znamenja Škorpijona so največji čarovniki, kirurgi, ezoteriki, znanstveniki, največje bogastvo ne samo pod zemljo, ampak nasploh.

In Venera ni tukaj samo kot planet, ki bo povzročila konec številnih dolgotrajnih nezdravih odnosov. Nekaterim bo prinesla karmično ljubezen, a zahteva veliko nežnosti, sprejemanja sebe in drugih. Škorpijon se predaja strastno, do dna Zemljinega jedra, je predan, zvest do groba, a tudi posesiven, in če ga izdaš, gorje tebi. Če se pojavi nova ljubezen, je to že iz nekih prejšnjih življenj, Mars pa je tik pred tem, da gre retrogradno, zato je gotovo, da si bo običajno moška stran premislila. In spet nimamo nobenega jamstva za trajnost. Ohraniti je mogoče le iskrene partnerske odnose, svobodne in brez posesivnosti.