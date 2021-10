Astrologinja Lenka: konec bo številnih ljubezenskih odnosov

Luna je v ovnu in se počasi približuje poziciji, ko bo nasproti Soncu. Polna luna tako nastopi ob 16:57.Prinaša zelo težke energije, ker je v nasprotju z Marsom v znamenju tehtnice in na kvadratu s Plutonom v znamenju kozoroga.

Polna luna sama po sebi prinaša konec marsičesa, zdaj pa je v znamenju ovna. Je kot eksplozija, kjer ni časa čakati, poslušati, razmišljati. To so trenutki, ko vse poči, kot da bi čakalo prav na ta trenutek. Oven ne bo imel časa prilagoditi svojih reakcij, niti čakati, da se vse skupaj umiri. Morda pa je prav to rešitev za mnoge, zlasti za tiste, ki niso bili pripravljeni ali niso imeli dovolj moči za sprejemanje pomembnih odločitev, zlasti v partnerskih odnosih. Kajti ravno to je tista os, ki nas povezuje s partnerjem ali osebo nasproti nas.

Kvadrat s Plutonom predstavlja vse, kar je potlačeno, prikrito, neizrečeno, ljubosumno, posesivno in nadležno. V zadnjem mesecu je k temu pripomogel retrogradni Merkur v znamenju tehtnice, zdaj pa ne more več molčati in biti v tišini. Mars in Sonce sta združena moška energija in oba imata v svojem šibkem dostojanstvu občutek, da je njun ego napaden, da je njuna energija nekje potlačena in zdaj čakata, da lahko 'eksplodirata'. Njuni strahovi in ​​uničujoča energija izvirata iz njiju samih, saj jim pomaga Pluton v znamenju kozoroga. Mars, ki je v nasprotju z Luno, predstavlja veliko agresijo, rane ne le na čustvenem, ampak tudi na fizičnem nivoju, zlasti za ženske, zato se je treba vzdržati in se ne spuščati v prepire. Luna je v ognjenem, moškem in kardinalnem znamenju ovna, sam oven pa vedno prinaša nove začetke za vse in zdaj je prava priložnost.

Ta lunacija (čas med dvema zaporednima istovrstnima Luninima menama) zdaj aktivira reševanje vseh težav v partnerskih odnosih, konec bo številnih zakonskih ali ljubezenskih odnosov, ki so se le umetno vzdrževali ali pa so bili globoko neiskreni. Da bi se lahko izvlekli iz vsega tega bomo morali biti skrajno previdni. Edina svetla točka v tem celem dnevu ali polne lune je, da sta oba planeta v trigonu/sekstilu z Jupitrom v znamenju vodnarja, kar pa lahko koristi vsemu stvarstvu, v prvi vrsti človeku.

Danes je sreda, dan Merkurja, ki je v nasprotju s polno luno. Še vedno se od nas pričakuje, da se obrnemo drugi osebi, da z veliko pozornostjo izberemo vse besede, ki jih izrečemo in da vsako odločitev sprejmemo z dobrimi nameni.