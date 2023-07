Astrologinja Lenka: koga čaka selitev, ločitev in osamosvojitev

Luna je v znamenju vodnarja, kjer je vse usmerjeno v druge, humanitarno pomoč ali pa predvsem v svobodo in popolno neodvisnost ter nezadrževanje v ničemer. Kajti, da se Luna lahko izraža tako, kot želi, morajo biti njena krila popolnoma svobodna, saj se le tako lahko najbolje izraža in naredi vse, kar hoče.

Še pred poldnevom bo v kvadratu z Jupitrom v Biku. To so običajno neusklajene potrebe in priložnosti ali tisto, kar si oseba želi in verjame. Od druge osebe se lahko veliko pričakuje, da bo dala nekaj več ali da bo finančno pomagala. Ker obstaja tudi nenadzorovana potreba po pretiravanju v čemer koli – koliko pomagati drugemu, kdaj s tem prenehati in ne samo dajati. Možno je tudi, da si človek zaželi potovanja, ki bi jih plač z denarjem, ki mu je bil obljubljen, a ga zdaj ni. Karkoli rabimo, se je treba ustaviti in v ničemer ne pretiravati, ampak malo počakati, saj dispozitor obljublja, da se bo uresničilo, vendar se mora v teh načrtih nekaj spremeniti.

Luna ima v sebi Sonce in Merkur, ki sta v znamenju raka in sta obrnjena proti domu, družini in občutkom. A zdi se, da mora ta Luna spremeniti nekaj, kar je že leta vzpostavljeno v sami genetiki, v prednikih. Lahko je tudi trenutek, ko se človek odloči, da se bo odselil, ločil, osamosvojil v vsem in začel povsem na novo živeti. Toda to običajno prinese veliko protislovij iz tega, kar je bilo prej. Kajti vodnar gre v čisto drugo smer od občutkov, bližine in doma samega.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on je v vodi, čustva so obarvana z občutki, vse gre skozi preživetje vseh težav in skrbi, ko gre za samo družino, dom, pa tudi nasploh. Misli, govor, razmišljanje so tako čustveni, da se človek običajno izgubi v svojih čustvenih izrazih, kar mu pogosto prinaša nelagodje med samim pogovorom. Vsekakor pa je velika voda, veliki občutki, velika globina vsega, kar gre skozi dušo in občutke, intuicija, pa tudi ustvarjanje podob. To je položaj, ko lahko človek vse vidi, vizualizira, začuti, kaj se bo zgodilo ali pa si naredi načrt, kaj bo zanj kar najboljše. Kajti čustva in misli so vsa energija, ki jo pošiljamo ven in se vrača k nam. Zato je najbolje, če smo vedno pozitivno razpoloženi in izbiramo besede, ki jih pošiljamo v eter.