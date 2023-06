Astrologinja Lenka: Ko verjamemo vase, ni ovir

Dan se je začel z Luno v Devici v natančni opoziciji z današnjim vladarjem Saturnom. Že od jutra k nam prihajajo skrb vzbujajoče misli, bremena skrbi, saj je Devica tista, ki najbolj skrbi za vse. A preko njegovega dispozitorja Jupitra, iz skrbi in težav, kot da vesolje poskrbi in vse skupaj obrne na dobro in je takrat v trigonu z Jupitrom iz znamenja Bika. Kot bi hotel reči, da je dan pred vami, možnosti imate za vse, le verjemite vase in v svoje sposobnosti.

Ko verjamemo vase, v to, kar hočemo, potem ni ovir in ničesar, kar se ne bi dalo narediti. To je vidik, ki daje širino, upanje in izpolnitev. Domišljija in upanje sta tista, ki človeka najbolj ohranjata v jutrišnjem dnevu. Samo poskrbite, da se Devica ne bo prestrašila sama sebe in si rekla, naj ne delamo preveč, ker nam ne bo uspelo vsega izpeljati. In ta nepotrebni strah vse oži in pomanjša in je zato v marsičem tako samoomejujoča, saj ne zaupa najprej sebi in drugim. Vedno obstaja tisti sum, ki vse pokvari.

Naj dan ostane v dobrem začetku, v veri, da je vse lepo in da imajo vsi dobre namene ter da vsi želijo nekaj pomagati in narediti. Ker Luna do večernih ur ne naredi nobenega aspekta, le da jo dispozitor vodi v znamenje Dvojčkov, lahko sprejema mentalne stvari. Druženje, branje, intelektualne zadeve.

Danes je sobota, Saturnov dan, on je v znamenju rib, obrnil se je nazaj, a je še vedno na 7. stopinji. Kot da daje še neke priložnosti, da lahko popravijo medsebojne odnose, da obnovijo nekaj svojih zamujenih stvari. Ker ko se začne hitreje, potem se bo vse upočasnilo in vse se bo počasi končalo. Ker ne izpusti tistega, kar ni trdno, stabilno, narejeno pravilno. Tudi odnosi sami, pa naj bodo prijateljski, poslovni ali čustveni, bodo prišli do ločitev in razhajanj. Pri nekaterih se lahko zgodi obnovitev starih zvez, ki bi radi začeli na novo, vendar morajo biti res pošteni do sebe in vedeti, kaj si pravzaprav želijo, saj jih sicer Saturn ne bo podprl v daljšem časovnem obdobju.