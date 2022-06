Astrologinja Lenka: Ko je telo spočito, gremo lahko dalje

Jutro se je začelo začne z Luno v Biku v povezavi s Severnim vozlom. Ko je v tem znamenju, daje odlično priložnost za uresničitev vsega, kar je povezano z družino ali s samim domom. Kajti skozi to znamenje imamo možnost pridobiti veliko, še posebej ker Bik daje veliko več na praktični in materialni ravni. Toda Luna je pravkar prišla iz konjunkcije z Uranom, zato so čustva še vedno neurejena, in zdaj gre v kvadrat s Saturnom. Ta pa zahteva, da človek prevzame več obveznosti in odgovornosti. Včasih to povzroči, da se mnogi bojijo spopasti s tem, kar je pred njimi. Saturn ponuja nekaj, kar za človeka ni enostavno, kar se zdi težko in zavezujoče.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Ker je Luna v fazi upadanja, ker se pripravlja na mlaj, je čas, da se marsikaj sprosti. Sekstil z Neptunom nam bo najbolje pomagal, da se prepustimo njegovemu vodstvu zaradi počitka, meditacije in sprostitve. Lahko nam tudi da dobro idejo in nas podpre. Do večera bo naredil trigon s Plutonom, poleg tega pa ga bo tudi očistil. Daje nam možnost, da opustimo vse slabo, zavrnemo vse, kar ustvarja nezdrave okoliščine, da se preobrazimo in se znebimo vsega, kar nas čustveno ovira.

Danes je sobota, Saturnov dan, in je v znamenju Vodnarja in retrograden. Vsa utrujenost, ki jo čutimo, vse blokade, ki so se nabrale, počasi sprostimo s počitkom. Kajti šele, ko je telo spočito, lahko gremo naprej.