Astrologinja Lenka: Ko je polna Luna, je to vrhunec vsega

Danes ob 05.41 se je pojavila polna luna v znamenju strelca na 13. stopinji. Vsakih 28 dni imamo poravnavo Sonca, Lune in Zemlje. In zdaj je v znamenju strelca, ki v sebi nosi optimizem, vero, upanje, smisel obstoja in rojstva. Globoko se povezati s seboj, odkriti, kaj je namen, ki nas osrečuje in s katerim lahko dajemo navdih drugim. Ko je polna Luna, je to vrhunec vsega, zdaj pa še posebej v tem znamenju odpira marsikateri vpogled v prihodnost. Sonce je v znamenju dvojčkov, kar samo po sebi nosi otroško veselje, razigranost, komunikativnost in nekakšno olajšanje oziroma hitro premagovanje vsega, kar doživljamo. Ta otrok nas ohranja vztrajne in lažje premagujemo vse, kar je pred nami. Nasproti njega je Luna v Strelcu. Ta ločenost običajno pomeni, da nekje sami nismo globoko povezani med umom in telesom, da nekje prihaja do nesprejemanja najprej samih sebe, potem pa še drugih. Običajno, ko je tako polna Luna, naredimo bilanco, kaj je bilo narejenega in kaj ne. Kaj so odvečne energije, predmeti, ljudje, kaj je tisto, česar se moramo znebiti.

Obe luči podpira Mars, ki je v sončnem znamenju, zato dodatno podžiga to svetlobno energijo. Dodatno pa daje spodbudo, voljo in pogum za vse te načrte, ki sledijo v naslednjem mesecu. Tu pa je tudi Saturn, ki skuša vso to lepoto oziroma vse, kar je toliko v glavi, spraviti na bolj realna tla. Morda v nekaterih pogledih pretiravata, saj Strelec in Jupiter nimata svoje meje, kdaj želita čim več in čim dlje. Morda morate samo razmisliti o vsem ali pa si privoščiti globok počitek in se pripraviti na korak naprej.

Astrološka karta.

Tu je še Chiron, v katerega aplicirata obe luči in to daje moč zdravljenja, moč sprejemanja določenih bolečin in težav, ki jih nosimo globoko v sebi. Sprejmimo vse v sebi, sprejmimo se takšne kot smo in čim več dajajmo ljubezni najprej sebi in drugim. Vendar sta oba dispozitorja teh svetil - Sonce in Lune v znamenju Bika, in on zelo dobro zna ozemljiti situacijo in jo spraviti v eno materialno obliko. In Merkur je tik pred tem, da se dotakne Urana, tik pred vstopom v vse spremembe, drugačno razmišljanje in nove spremembe. Toda to je vidik strele, vidik hitrosti, nervoze, zdaj in zdaj.

In tudi tukaj je potrebno samo veliko zavedanje in mir, ta polna luna prinaša velike, lepe in pozitivne spremembe.