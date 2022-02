Astrologinja Lenka: Ko boste razumeli, ne bo slabih stvari

Luna je še vedno v ognjenem in koleričnem znamenju Ovna. Vse hoče takoj in brez razmišljanja o posledicah. Če akcija in energija nista usmerjeni pravilno, je to nevarno, zlasti ker se je začelo obdobje usmerjevalnih planetov in se čuti težnja po hitenju. Od 13. do 15. ure se bo naredil kvadrat z Merkurjem, ki je še vedno na isti točki. Prenagljenost in nestrpnost lahko vodita le do prepirov. Merkurju v Kozorogu se nikamor ne mudi, odločil se je počasi iti naprej. Od 18. do 20. bodite umirjeni, ne krivite drugih zaradi svojih zagat, ne bodite sovražni, ljubosumni ali maščevalni. Pomembno je, da se spravite s sabo in drugimi in sprejmete, da ni kriv nihče drug razen vas. Ko boste to razumeli, ne bo slabih stvari.

Zdaj energije delujejo hitreje in lahko začnemo marsikaj, za kar doslej ni bilo priložnosti. Merkur je z drugimi neposrednimi planeti obrnjen v direktno smer, zato lahko zavestno gremo v prihodnost, ne da bi se obračali nazaj. Pustimo preteklost in si dajmo priložnost za uresničitev tega, kar si že dolgo želimo. Tu je tudi Mars iz znamenja Kozoroga, ki zna usmerjati energijo, izbrati pravo smer in je v trigonu z Uranom iz znamenja Bika. Ta zemeljski, materialni vidik lahko občutimo nekaj dni prej in nam daje možnost, da čim prej materializiramo načrte, povezane s katerim koli področjem (nakup hiše ali stanovanja ali uresničitev tega, česar si še predstavljati nismo upali).

Danes je nedelja, dan Sonca, in je v znamenju Vodnarja. Počasi se znebi vseh zadržkov in poskuša najti svojo pot. Tu mora biti drugačen od vseh, izviren – pred časom in pred vsemi, saj le tako začuti, da lahko da največ od sebe. Bodimo individualni in svoji,pri čemer moramo vedno skrbeti, da so tudi tisti okoli nas zadovoljni in srečni.