Astrologinja Lenka: Katere krivice vas mučijo?

Luna je vzšla v znamenju dvojčkov in v eksaktni konjunkciji z Marsom. Katere krivice vas mučijo, katere neresnice in neukrepanje drugih? Katere so to energije, ki so v vas tako eksplozivne in vam ne dajo miru govoriti in delovati počasi in umirjeno? Kaj so tiste močne energije, ki te bodo odnesle, ti pa boš iskal krivdo v drugem.

Preveč je strasti in energije, ki jo zadržujete in s tem ustvarjate samouničenje. Ta konjunkcija je v eksaktnem aspektu s Soncem iz znamenja Vodnarja, zato je treba skočiti iz določenih okvirjev in nekaj spremeniti. Ta položaj nam daje veliko priložnosti, če se energija pravilo uporablja. Gre za pretok energije in volje.

Težava, ki lahko nastane, je hitenje in vprašanje, ali se bo vse tudi končalo. Ker vedoželjnega Dvojčka vleče samo videti, spoznati, začeti, ga tista prva evforija hitro mine in se vrže za novimi stvarmi.

Dispozitor Lune in Marsa je Merkur, ki počasi izhaja in se vrača iz svoje sence. Še vedno je nekoliko neorientiran in počasen, a zato mu bo njegova počasnost danes prišla prav, da umiri svoje razgreto srce in glavo.

Hkrati pa sta tako Sonce kot Luna v sekstilu s Chironom, kar daje odlično priložnost, da zakopljemo bojno sekiro, popravimo odnose in s skupnimi močmi dosežemo veliko v skupnem življenju.

Venero v Ribah podpira njen dispozitor Jupiter za različne majhne ali velike priložnosti, kakršne koli že so, laska ji, da se lahko prepusti, pridobi vpogled in uresniči svoje sanje.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju dvojčkov. Njegova hitrost in delovanje lahko velikokrat nehote prizadene drugo osebo. Predvsem moški imajo to potrebo, da prizadenejo žensko Dušo. Spremenite to močno energijo v nekaj boljšega, denimo v strast in šport ter delajte tisto, kar vas veseli.