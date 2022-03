Astrologinja Lenka: Kar koli želite početi danes – zavrzite razum, prepustite se intuiciji

Okoli 9. ure je Luna zapustila znamenje Dvojčkov in prešla v znamenje, ki je zanjo najboljše – v znamenje Raka. To je njen dom, njena duša, tam se najbolje počuti, se čustveno približa vsem, predvsem pa svojim najbližjim. Že od zgodnjega jutra je v čudovitem trigonu z Merkurjem iz znamenja Rib. Oba planeta sta v najglobljih in najmočnejših vodah intuicije in talentov. Kar koli želite početi danes, zavrzite razum, prepustite se intuiciji, naj vas vodi, iz dna duše, iz globin vašega telesa. Tako bo vaša odločitev nezmotljiva, vsi načrti in dogovori pa se bodo izpolnili. Pred tem se lahko ustavite, da se umirite, da lažje vidite celotno sliko. Merkur lahko iz preteklosti izvleče veliko že pozabljenih spominov. Ima veliko podporo Jupitra, ki je tudi njegov dispozitor, ki mu daje moč in ga vabi v še večje globine. Jupiter ga podpira, da lahko v nedogled razvija domišljijo, da vidi še dlje in jasneje. Ta harmonija med čustvi in ​​mislimi omogoča, da se uredijo številne družinske stvari, zlasti z otroki.

FOTO: Lenka Stanić

Danes je Sonce prešlo v zadnjo dekado znamenja Rib, približuje se Neptunu, da skupaj osvetlita največje globine in največje skrivnosti, skrivališča, misterije, ki obstajajo.

Danes je petek, dan Venere, v znamenju Vodnarja, kamor s partnerjem Marsom potuje počasi, in to bolj prijateljsko kot ljubezensko. Bistvo je, da se lahko svobodno razvijamo na vseh področjih življenja, brez kakršnega koli obsojanja, brez nadzora, omejitev, ljubosumja, brez česar koli, kar bi lahko komu škodilo. Treba je veliko zaupanja, potrebna je najgloblja resnica v zvezi s sabo in partnerjem, potrebna je svoboda, vendar z velikim medsebojnim spoštovanjem. Le tako lahko oba dosežeta veliko: z veliko podporo in zaupanjem drug v drugega.