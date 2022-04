Astrologinja Lenka: Med 18. in 20. uro ostanite mirni

Luna je v znamenju Bika, kjer je njena prioriteta uživanje v vseh pogledih. A tudi to bo Uran zvečer malo zmotil, saj ne mara vsega, kar je lahkotno, fiksno in traja dlje. Mnogi iz čistega dolgčasa povzročajo prepire, ker jih muči notranji nemir. Najboljše bi bilo, če bi ga usmerili v kakšno koristno delo v hiši ali okoli nje. Kar koli se zgodi, ostanite mirni med 18. in 20. uro, potem pa se bo stanje umirilo.

Tudi Sonce in Merkur sta v konjunkciji, energija je tu močna, besede so neposredne in ostre. Ker Merkur, ki ga ogreje Sonce, ne zna biti tiho, se priporočajo tišina, mir ali celo molk, da ne bo kakšne hujše zamere. Tistemu, ki bo danes preveč jezikav, bo zagotovo žal že takoj ali pa vsaj jutri. Danes naj torej več govorijo dejanja kot besede. Začnite kaj novega, kar vam bo v doglednem času prineslo uspeh.

Astrološka karta.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je v znamenju Ovna na vrhuncu. Ponuja ideje in ustvarja marsikaj, kar se mnogim zdi prezgodaj, vendar je konstruktivno. Lotite se česa, za kar ste vedno mislili, da ni za vas, ali za kar niste imeli poguma. Sonce v Ovnu je vedno neustrašni pionir vseh dejanj in začetnik vseh zmag, tudi zmag nad sabo.