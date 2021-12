Astrologinja Lenka: Kar ste videli in slišali, obdržite zase

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in predzadnji dan tega leta. Kot ustvarjen, da iz sebe vržemo vse, kar nas muči, tlači, kar ni v harmoniji z nami. Tu je Jupter, kot planet zaščite, sreče, odpiranja na bolje, vere, tisti, ki nas potegne iz največje globine in nas usmeri v pravo smer, pot, podpira in ponuja srečo, a le, če mu sledimo .

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna je v škorpijonu, zato ne bomo zdaj govorili o tem, kako se tukaj počuti, ampak o tem, kaj lahko tukaj spremeni, in lahko naredi veliko. Naredila bo čudovit trigon z Neptunom, najbolje je, da se čim bolj poglobiš, pogledaš in iz sebe izvlečeš največje zdravilne moči, se naučiš videti samo lepe stvari, samo tiste stvari, ki lahko pomagajo drugim. Ta intuicija in vizualizacija ga pripeljeta do srečanja z Venero, ki se še vedno trudi, obnavlja vezi, čisti stare stvari, obsedena s preteklostjo, obsedena s starimi vezmi, ki jo vlečejo v še večji brodolom. Lepo je pomagati sebi, svoji sestri, prijateljici ali pa jo vsaj za trenutek prisluhniti, medtem ko se spoveduje. In ta sekstil z Merkurjem odpira besede, ki bi prišle kot balzam za dušo.

Toda Merkur in Pluton sta v največjem objemu, kot da je zdaj šel nekdo drug blizu, da bi malo zamenjal tisto Venero. Kaj bo imel od tega, ali le kakšno informacijo, ali naj nadzoruje, kar se že dogaja v ljubezenskih odnosih njegove najbližje osebe, a to ni pomembno. Najpomembnejše je, ali zna tu molčati, molčati, samo poslušati in iti naprej. Ne bi bilo dobro, če bi netil ogenj in obtoževal ter izrekal strupene besede, saj to ne bi pomagalo ne sebi ne drugim. Najbolje je, da vse, kar ste slišali ali videli, obdržite zase, da ne bo nikogar prizadelo. Je pa tudi čas za spremembo mnogih starih prepričanj, mnogih starih obsodb za to in ono, mnogih starih pogledov na življenje. Dobro je očistiti um vseh zlih jezikov, misli, vseh nevšečnosti in s tako veliko zdravilno močjo gre naprej in pomaga drugim. Da iz vsega izvlečemo kar največ pozitivnega in najboljšega. Spremeniti stari način razmišljanja in tisto, česar je vajen in prevzet od drugih. Tu se izgovarja čudovita beseda balzam za dušo.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in pravkar je stopil v znamenje največje vere, zaupanja, največje skrivnosti in mistike, ki nam ponuja, da z njegovo pomočjo dosežemo vse to, a najprej dosežemo svojo najglobljo skrivnost in vero vase.