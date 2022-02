Astrologinja Lenka: Kaos se počasi umirja in vodi v jasnejšo prihodnost

Dan se začenja z natančnim sekstilom Lune v Ribah z Merkurjem. Danes je dan za dogovore in načrtovanje dnevnih obveznosti, še posebej ker bo naredila sekstil tudi s Plutonom, ki jo bo nekoliko dvignil od zmedenih Rib. Okoli 16.00 bo prešla v drzno znamenje Ovna, kjer ni veliko časa za čakanje in potrpljenje.

Planet Merkur, ki predstavlja naš um in razum, se je danes obrnil v direktno smer. A v senci bo ostal do 24. februarja, ko se vrne na točko, kjer je začel svoj retrogradni hod. Zato se lahko pojavijo nekatere stvari, ki nas bodo popeljale nazaj, da jih dokončamo, ali pa bomo razmišljali o stvareh iz preteklosti. Vsekakor pa se bo marsikaj izboljšalo v komunikaciji. Kaos se počasi umirja in vodi v jasnejšo prihodnost.Še vedno pa ne moremo reči, da vse teče kot po maslu ...

Danes sta Sonce (naša volja, želja, ustvarjalnost) in Saturn (tradicija, karma, čas) v intenzivni povezavi. To ni najboljši vidik za Sonce, saj daje veliko stabilnih in brezkompromisnih situacij. Sonce, ki je v izgonu in na obisku pri Saturnu, ne more izbirati in delovati samo od sebe. Tu se zahteva spoštovanje reda in časa, tudi za starejše, ki morda veljajo za pametnejše. V srcu sta senca in mraz, ker Sonce ne more omehčati Saturna v Vodnarju, ki je veliko močnejši. Je pa tudi dober vidik za nove začetke, za spremembe na ravni kolektiva oz. družbe.

Danes je petek, Venerin dan. Ta je obstala v Kozorogu. Poskuša se odlepiti in začeti z nove točke. Pomagajmo ji, da se srce loči od tega ledu. Pošljimo ji malo več topline, nežnosti in ljubezni. Tega nima nikoli preveč ...