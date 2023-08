Astrologinja Lenka: Kakšna dejanja sprejeti, katere resnice odkriti, v katero pustolovščino se podati?

Kot da bi nas hotel malo presenetiti, da se za vsako ceno ne držimo ustaljene forme, ampak naredimo spremembo, vnesemo nekaj novega in drugačnega.

Kozorog je počasno znamenje in zato je potreba po čustvih, da se ne mudi nikamor, ampak počasi in z veliko potrpežljivosti. Toda Uran hoče takoj in zdaj.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Takoj za njim preide v sekstil z Neptunom iz znamenja rib, zato je to lepa vizija, ki odpira dodatne možnosti in daje vero, da je vse mogoče. En trenutek, ko lahko pridejo do idej, spomin na nekaj lepega in umetniškega.

Preden pa bo Luna zapustila to znamenje, bo prišla v objem Plutona. To je neizogibno srečanje vsak mesec. Kot da je eno čiščenje, ena meja, kako in kaj prenesti na dušo za naprej.

Pluton je okoljevarstvenik in poskuša očistiti vso umazanijo, ki jo nosi duša, ki jo nosijo spomini in tako naredi prostor za nove in boljše energije.

Okrog 17. ure se Luna premakne v znamenje vodnarja, znamenje svobode in znamenje, v katerem že z vdihom svežega zraka čuti, da je vse njeno.

Odstranitev vseh spon, vseh tradicij in vseh omejitev, ki jo utesnjujejo in blokirajo.

Takoj jo čaka Mars iz znamenja tehtnice in to v lepem aspektu.

Kakšna dejanja sprejeti, katere resnice odkriti, v katero pustolovščino se podati? Kajti Mars iz tehtnice rad flirta, rad se razkazuje, obožuje vse, kar je lepo in okusno.

To je tudi trenutek za sklenitev posla ali začetek skupnega podjetja. Da prideš v javnost z nekaterimi svojimi deli.

Še vedno pa je potrebna previdnost, saj sta tako Merkur kot Venera retrogradna, da ne bi mislili, da je to najboljši trenutek, da nekaj začnemo, potem pa se pozneje pokesamo ali obupamo.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in res se trudi, da bi nam omogočila normalen in uspešen dan. Zato ga čim bolje izkoristimo.