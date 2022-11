Astrologinja Lenka: Kako iz Luninega mrka potegniti najboljše?

Danes je polna Luna in hkrati popolna Lunin mrk, ki nastopi na 16. stopinji znamenja Bika ob 12.02 in 57 sekund. Vedno, ko pride do takšnih mrkov, se lahko pojavijo strahovi, a konec mrka nas lahko pripelje do hitrejšega reševanja. Lunin mrk na nas vpliva čustveno in deluje približno pet dni prej, največji vpliv pa ima še 14 dni po tem. Blažji vpliv se čuti do šest mesecev, torej do naslednjega mrka.

Današnji mrk se dogaja v znamenju Bika, ki je usmerjen v pridobivanje materialnih, finančnih in vseh drugih koristi, hkrati pa je tudi fiksno znamenje, ki mu vsaka sprememba težko pade. Ta mrk ni edinstven, saj je Luna v eksaktni konjunkciji z Uranom. Gre za planet, ki ima uničujoče moči. Gre za revolucionaren planet, ki se mu mudi se mu, vse spreminja brez vprašanja ... To je trenutek in klic k prebujenju, kjer lahko zavestno spremenimo vse, kar nas ovira. Človeku daje potrebo po svobodi in ga prebudi. Lahko bi odmislil vse ljudi, ki mu stojijo na poti, ali se znebil odvečnih reči. Obstaja severni vozel, in kdor ga zna zgrabiti in tvegati kakršno koli spremembo, bo imel velike koristi. Na drugi strani imamo Sonce v konjunkciji z Merkurjem in Venero, istočasno vse v konjunkciji z južnim vozlom. Vprašanje je, koliko smo se pripravljeni prepustiti in spremeniti. Celotna lunacija je v T-kvadratu s Saturnom in ta določa, kdaj se bo kaj zgodilo. Trmasto pa se tudi trudi ohraniti tradicijo in vrednote.

Da bi prišli do nove spremembe in jo materializirali, se moramo le globoko povezati s svojimi občutki. Zaradi planetov, ki so vpleteni v sam mrk, smo vsi ljudje vpleteni vanj, saj imamo planete v rojstni karti. Luna, ki predstavlja naše občutke, čustva, dušo, dom, mater, je v eksaktni konjunkciji z Uranom, kar pomeni nepredvidljivo, nepričakovano, stresno ... In zdaj sta v isti stopinji. Zaradi tega smo napeti in nervozni, kar lahko privede do ločitev in menjave službe. Na svetovni ravni lahko to povzroči velike potrese, poplave, letalske in cestne nesreče. Kako lahko ublažimo tako strastne in močne energije, ko se pojavijo? Enostavno: z veliko tišine, miru in odmerjenim odzivanjem.

Danes je torek, dan Marsa, in tudi on je vključen v ta mrk, ker je dispozitor vseh planetov iz Škorpijona. Povrh vsega je tudi sam retrograden in v kvadratu z Neptunom in Jupitrom. Marsikaj bo ostalo prikrito, laži bodo prevladale nad resnico, a slednja se bo razkrila pozneje. Prilagodimo se in pojdimo čim lažje skozi ta mračni tunel z veliko svetlobe v sebi in pustimo, da nas preseneti velika izboljšava. Le tako bomo v tem mrku zmagali.