Astrologinja Lenka: Kaj vse se bo danes zlomilo in kaj bo počilo, kakšni odnosi in zveze se bodo končali

Dan se je začel z Luno v znamenju ovna, znamenju, kjer sta še posebej izrazita pogum in drznost za vse, kar je treba storiti. Danes ne dela nobenega drugega aspekta z nobenim drugim planetom, razen s Soncem, s katerim je v natančni opoziciji ob 11.59, ko tvori polno Luno. To je velik vdih za naslednji mesec, ko se marsikaj odpira, zdaj ko tako Venera kot Merkur počasi prihajata iz svoje sence. Čeprav se na prvi pogled vse zdi tako enostavno, kjer se odpira marsikaj novega in začetniškega, pa je Sonce v zatonu in vedno se pojavi tista energija, ki se ustavi in ​​se niti ne zaveda, kako daleč lahko gre naprej. Še posebej, ker je depozitar Lune, Mars, v znamenju Tehtnice, in je tam zato, da v partnerskih odnosih sprejme nekaj napačnih odločitev in povzroči nekaj prepirov. In dispozitor Sonca in Marsa je točno ista Venera, ki počasi prihaja iz svoje sence, ki se še vedno nekje išče in še vedno ni stoodstotno prepričana v vse. In danes iz Leva naredi tretji kvadrat z Rx Uranom v Biku. Prvič v direktnem gibanju, potem ko je bila retrogradna in zdaj, ko je spet v direktnem gibanju. Kaj vse se bo danes zlomilo in kaj bo počilo, kakšni odnosi in zveze se bodo končali? To je zadnja kaplja, ki je čakala, da se dokonča in zaključi vse, kar se vleče že več kot pol leta. Ker je to premočan kvadrat, premočna energija, da bi se vzpostavljal in podaljševal po ustaljenih in starih pravilih. Tukaj je potrebna velika sprememba, veliki pretresi in še večje svoboščine in resnice, ki jih mora imeti človek sam s seboj, če hoče ostati v istem odnosu, vendar z novimi pravili.

Danes je petek, dan te iste Venere, ki sprejema velike odločitve in utira pot novim ciljem. Tukaj je ponosna, dostojanstvena, polna poguma, polna sebe in ve, kaj hoče. In hoče veliko, kar ji navsezadnje tudi pripada, saj če se sama ne bo borila zase in če svojih vrednot ne bo postavila na prvo mesto, je ne bo nihče.