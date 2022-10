Astrologinja Lenka: Kaj storiti v situaciji, ko se nimaš na koga zanesti in si za vse sam?

Luna v Levu je v natančnem trigonu z Marsom v Dvojčkih. Stoji in čaka, tu pa pridejo čustva, da jih okrepi, da jim da še malo moči, da gredo naprej, kajti dan je dolg, vzdušje pa se vedno bolj spreminja.

V sekstilu je z Venero, kar daje še en dober dan za dobro organizacijo, za dobre in prijetne poteze, predvsem v partnerstvu. Ker je to ženski princip, kjer je vse v nežnosti, toplini, dajanju ljubezni. V dobrem aspektu je tudi s svojim dispozitorjem Soncem, zato se ustvarja ta jutranji čas, kot da lahko izpolnimo vse, kar že dolgo čakamo in si želimo.

Okrog 18.30 Luna preide v znamenje Device, v znamenje povsem drugačnega in mirnejšega ozračja, da se začne pripravljati na sončni mrk, ki sledi čez nekaj dni.

Venera, ki je v svojem znamenju in bi se tu počutila najbolje, je ožgana od Sonca, kot da se ne more izraziti v svoji lepoti in svoji moči v vseh pogledih. Tukaj je ženska pod pritiskom moškega, ki se trudi biti nekdo, ji prevzema primat in jo s tem obtožuje, da je tista, ki mu je v napoto. In pravzaprav je on tisti, ki se samo pretvarja, da je nekdo in zmore vse, pa ni tako. In tako se že poškodovana ženska, dekle, od partnerja, moža, mladeniča začne spominjati, da je vse tako težko in nehvaležno. Kvadrat s Plutonom ji daje misliti o odhodu, koncu, spremembi vsega, saj je vse prežeto z manipulacijo, ljubosumjem, maščevanjem, neresnico, lažmi. In ni več pripravljena iti v to, nima moči, vere. Kaj storiti v takšni situaciji, ko se nimaš na koga zanesti, torej si za vse sam? Še pred tako velikim sončnim mrkom.

Morate nehati, brez obsojanja, napadati in se vprašati, ali si s tem pomagate ali ne. Kako prisoten je strah, ki vas potegne v to situacijo? Poskusite, vendar na najbolj miren način, spremeniti ta občutek, ga spremeniti v nežnost, bližino, ljubezen do sebe in šele nato do drugih. Le tako lahko rešite tako zapleteno situacijo.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, Angelov dan in on je vedno tam, ko potrebujemo največjo oporo, zaščito, vero, prepričanje in upanje v boljši danes in še boljši jutri.