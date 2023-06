Astrologinja Lenka: kaj prinaša Luna v devici

Dan se krajša, noč pa se podaljšuje vsaj za 15 minut na dan. In Luna je zasijala skoraj na zadnjih stopinjah znamenja leva, kjer ne dela posebnega aspekta z drugimi planeti. Še malo nas spomni, kdo smo in da je treba sebe postaviti na prvo mesto. Da izstopimo iz tega tam, kjer smo najboljši, najbolj samozavedni in to ohranimo, ne pa, ko pridemo v situacijo nemoči, da pozabimo, kako močni in vredni smo.

Okrog 13. ure preide Luna v znamenje device. No, takrat ji ne bo prišlo na misel, da bi se cenila in spoštovala, ampak bo njena prioriteta tisto, kar je narejeno čim bolj natančno in brezhibno. Ali je dom očiščen, ali je vse na svojem mestu in pri tem delu človek pozabi nase in na svoje vrednote. Ker je devica skromna in to jo ponavadi pripelje v situacijo, ko se ne ceni dovolj, ker misli, da ni dovolj dobra za vse. Najbolje zna pomagati drugim, delati usluge drugim in skrbeti za vse. Ko pa vse to počnete, počnite to iz srca in spoštovanja, ne da bi pričakovali kakršne koli usluge ali denar v zameno. Enostavno se bo vse postavilo na svoje mesto. In tisti, ki raje delate ponoči, lahko uresničite marsikatero poslovno zadevo, saj bo Luna tvorila trigon z Jupitrom, ki zna povezati in uresničiti vse, kar prihaja iz materialnih sfer.

In prvi aspekt, ki ga bo naredila, je sekstil s Soncem, katerega dispozitor je ravno Luna. To je lepa kombinacija, da se da marsikaj dogovoriti in spoštovati tako, da bo najbolje za oba. Ena beseda za vse, kar velja predvsem za vsa dela, povezana z družino in domom.

Danes je petek, Venerin dan, in ona je v znamenju leva, na kraljevski stopinji, uživa, zaveda se svoje lepote, razkošja, zaveda se svojih darov. Njena cena je tu najvišja, kjer se zna ceniti in išče tisto, kar ji pripada, pa naj bo to v ljubezni, odnosih ali preprosto v tem, kar ustvarja, ustvarja in počne. Tukaj je ona tista, ki zna ne samo dati ljubezni vsem, ampak zna svojo ljubezen tudi postaviti na najvišji piedestal. Če ne drugega, se vsaj postavite na to mesto, to si zaslužite, spoštovati morate najprej sebe, da vas bodo drugi tudi cenili.