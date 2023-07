Astrologinja Lenka: kaj nam prinaša retrogradni Saturn v ribah

Tako intuitiven dan, poln domišljije in vizije, ko se moraš samo prepustiti in verjeti, da je vse mogoče. In to je možno le, če si ne stojimo na poti in ko se ne blokiramo z negativnimi mislimi.

Luna je že od jutra v sekstilu z Uranom, kar daje veliko novih spoznanj za začetek, da se premaknejo ali naredijo priprave na nov trenutek. Ne le prebujanje v pravem pomenu, ampak prebujanje v Duši, da se počasi pripravlja na nove izzive in nove priložnosti.

Luna gre nato v trigon z Merkurjem iz znamenja raka: je kaj lepšega, ko se Duša in razum dogovorita in gresta v isto smer, ko je Duša zadovoljna z vsem, pa tudi sama s seboj, ko o nečem razmišlja, drugi pa to podpira. Na kaj misliti, če ne na dom, družino, ljubljene. No, če ne drugega, jih podpirati pri njihovih idejah in načrtih, ki jih delajo, tudi to je velika stvar.

Med 17. in 18. uro bo naredila konjunkcijo z retro Neptunom, ki je v svojem domu. Kakšen je lahko ta objem, ali se bo človek lahko iztrgal tistim omamno opojno dišečim in obetavnim ponudbam, ki jih ponuja sam Neptun. Ali bo oseba znala vzeti tisti gram navdiha in se odmakniti ali pa se bo tako sladkala s to iluzorno obljubo in se spotikala pred Neptunovimi očarljivimi, neresničnimi in nerealnimi ideali. In drugi lahko dobijo toliko navdiha in ustvarijo neverjetna dela. Od moči same Duše je odvisno, koliko lahko zavestno živi ta Neptun, če je to sploh mogoče.

Pred se zgodi menjava znamenja, bo naredila sekstil s Plutonom. Z njim je vedno boljši prizvok, saj te podpira, ko padeš in ti omogoči, da si spet opomoreš, vstaneš iz najtežjih situacij in postaneš čisto nova oseba. In zdaj je dobro spoznati nekatere stvari, ki so prišle z Neptunom, jih prečistiti in življenje razumeti malo bolj realno.

In Sonce je na 15. stopinji raka, najvišji stopinji, kjer se Jupiter najbolje počuti. Daje svetlobo, toplino, ljubezen. Vse osvetljuje na najbolj pošten, odkrit in moralen način, da človek sprejme in živi to pot.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je retrograden in v znamenju rib. Če so planeti poskrbeli za tako lepo vzdušje, zakaj ne bi izkoristili tega dne in se prepustili notranjemu občutku, da nas vodi.