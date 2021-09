Astrologinja Lenka: Kaj nam prinaša jesensko enakonočje?

Danes se uradno začenja jesen, enakonočje in ravnovesje med dnevom in nočjo. Jesen se začne na severni polobli, na južni poletje. Danes sta polobli v popolnem ravnovesju in Sonce ob 21:20:56 je minilo v znamenju Tehtnice, sama tehtnica pa je znak, ki si prizadeva za harmonijo v vseh odnosih, do vseh lepot, ki nas obdajajo.



Sonce bo zdaj obeležilo največji upad. Kot da je že ob sončnem zahodu, kot da nima moči, da bi nas lahko ogrelo, zato v astrologiji običajno rečemo, da zdaj ni čas za kariero, saj prinaša padce s položajev, človeku pa slabo življenjsko moč.



Ampak zato obstaja Venera, ki je zadolžena za vso ljubezen, lepoto, estetiko, prefinjenost, diplomacijo in priljubljenost. A na začetku enakonočja je Venera zelo nezadovoljna, poškodovana, pod pritiskom velikega sovraštva, posesivnosti, ljubezni, celo negativno usmerjena k sebi. In človek, ki ne ljubi sebe, ne more dati ljubezni nikomur drugemu, ne nežnosti in ne topline.



Poudarek je na opoziciji z Uranom, spet iz njenega znaka, on pa je v vlogi njenega očeta. Kakšne so frustracije, kriki, krči, beg pred samim seboj, od drugih, ločitev. In od kod in pred kom pobegniti, komu, ko je njena duša v njenem telesu?



Zdaj je priložnost za spremembe, spremembe v sebi in zunaj sebe. Poglobite se vase, prekinite vse stare vzorce, navade in začnite z novimi idejami, novimi kreacijami in po potrebi z novo ljubeznijo. Odločitev je vaša, ali boste ostali v trenutnem odnosu in življenju ali boste začeli povsem novo življenje. To možnost odpira dispozitor Venere, Mars, ki jo popelje k ​​sebi domov.

Luna je v tem enakonočju v znamenju Ovna.



Ta jesen je zaznamovana s potrebo po ločenosti, željo po svobodi, raznolikosti, včasih celo samo zato, da bi prekinil verigo, ki jo človek čuti okoli vratu, samo da bi spremenil odnos, bodisi partnerski bodisi poslovni. Venera je prišla iz kvadrata s Saturnom, polna okovov, nezadovoljstva, nesreče, zapuščenosti in je zdaj v opoziciji z Uranom, zato so to dodatni upori, skoki iz vseh mogočih življenjskih okvirov bodo na vsakem koraku.



Poleg tega se zdi, kot da Luna v Ovnu ne more več čakati in da je že za vse prepozno. Merkur je s Plutonom v pretežkem kvadratu, zato je um nekoliko zatemnjen zaradi vseh težkih misli, strahov, blokad, kot da bi bil pod pritiskom, ki povzroča le uničenje.



Čeprav bo v začetku jesenskih dni vlažno in megleno, bo še vedno veliko sonca in toplega vremena, zato moramo graditi bolj harmonične odnose, opustiti vse, za kar mislimo, da nas je prizadelo, in prinesti več lepote, nežnosti, podpore pri vsem in na vse gledati optimistično.

