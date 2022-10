Astrologinja Lenka: Kaj bi bil svet brez tega znaka?

Luna je vstopila v znamenje Tehtnice za zadnje priprave in zadnjo generalko za sončni mrk. V opoziciji z Jupitrom se zdi, kot da še ni vsega razčistila in kot da duša še vedno pričakuje veliko več od drugih kot od sebe. A na 29. stopinji si Venera in Sonce stojita v objemu, kot da se zavedata, da je vsega, kar sta poskušala v zadnjih dneh, konec. Prišel je trenutek, ko mora vsak iti svojo pot, ampak kako?

Ob 10. uri je Venera, planet naše lepote, harmonije in ljubezni, v svojem izgnanstvu vstopila v znamenje Škorpijona in bo tam ostala do 16. novembra. In nato za njo vstopi Sonce ob 12.36, ki bo v tem znamenju ostalo do 22. novembra. Se bo ona, Venera, dama, elegantna, elegantna, odmerjena, zdaj spremenila v žensko jeze, zamere, maščevanja, ljubosumja, v nesrečno žensko, ki je bila prevarana in izdana? Jo bodo ta čustva premagala in ne bo mogla ostati to, kar je bila? Se je zavedala, da je konec in da je to le njena velika želja? Medtem ko Sonce zdaj prihaja do lastne spremembe, spremembe na poslovnem področju, raziskovanja ali obračanja v nekaj povsem drugega.

Astrološka karta

Ob omembi znamenja škorpijona pomislimo na temo, premik na drugo raven bivanja. Vsi se kje ustavimo, se ustrašimo ali preprosto rečemo: »Aha, to je nevaren znak.« In vsi ga imamo nekje v natalni karti. In ali ga res poznamo takšnega, kot je v resnici, v globino ali poznamo le njegovo masko, s katero se predstavlja in brani pred drugimi? Vseeno je vodno in fiksno znamenje, kar pomeni veliko čustev, le da so pregloboka, strastna, močna, ki vse sprejmejo na najgloblji mogoči način, da si nihče drug ne more niti predstavljati, in tako se daje drugim. Takrat, ko jih kdo pusti na cedilu, zato nimajo milosti, takrat pokažejo tisto globoko škorpijonsko maščevalnost. Toda kaj bi bil svet brez tega znaka? To je znak zavrženja vsega starega in nepotrebnega, recikliranja. Kakšen umazan in onesnažen bi bil svet, če se ne bi potrudil očistiti tako sveta kot samega zraka? Je največji okoljevarstvenik, to je največji psihoterapevt, ko se moramo nekomu zaupati in zjokati. Je največje spočetje in samo dejanje poroda. In je boleče, in vsi se bojimo bolečine, krčev, a zato potem prinese največjo srečo.

In on je tisto znamenje, ki ljubi do groba, ki ima tisto moč privlačnosti, moč, ko se ji ne moreš upreti in se vedno znova vračaš k njej. Polni so globine, skrivnosti, polni moči, polni neznane energije, ki se je sami bojijo. Ko jih spoznajo, odprejo in začnejo pravilno uporabljati, so največji čarovniki in zdravilci. Torej, Škorpijoni, kaj najbolj pogrešate? Veliko bližino, razvijati bližino in toplino s seboj, pošiljati ljubezen, veselje, hvaležnost iz vsega sovraštva, brez zadrževanja negativnih misli v globinah svojega telesa. Vendar pa nam ta Luna v Škorpijonu prinaša dve zelo močni spremembi, dva mrka. Ena je že 25. oktobra, druga pa lunarna 8. novembra. To so silne sile in energije, ki zahtevajo veliko tišine, veliko samozavedanja, še več hvaležnosti za vse.

Dragi škorpijoni, srečno solarno vrnitev.