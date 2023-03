Astrologinja Lenka: Jutro ni bilo najboljše, bo pa dan lepši

Luna je še vedno v znamenju strelca, a jutro se ni začelo najbolje. V zelo ostri in napeti situaciji je z Marsom iz znamenja dvojčkov ter kvadratom s Soncem in Neptunom iz znamenja rib. Ne glede na odločitev se takoj znajde v neprijetnih situacijah in se prepira. Zato je najbolje, da temu trenutku preprosto ne pripisujete velikega pomena in se ne spuščate v nobeno razpravo, saj ne boste prišli do nobene rešitve. Bolje je malo počakati, saj je Luna takoj v trigonu z Venero iz znamenja Ovna in tukaj jo navdihujejo hitre in strastne ideje, ki vas bodo dvignile iz te nejasne in živčne situacije.

Okoli 13. ure Luna preide v znamenje kozoroga, v svoje izgnanstvo, kjer popolnoma spremeni svojo energijo, svojo zagnanost spremeni v nekaj samote ali osredotočenosti na delo. Občasno se lahko pojavijo neka apatična stanja, zato človek išče olajšanje v delu in dela samo zato, da se ne bi soočil s tistim, kar ga podzavestno tišči in muči. Tukaj je prvi pozitivni aspekt z njegovim dispozitorjem Saturnom, ki je pravkar prestopil v znamenje rib. Lahko nudi podporo in ustvari občutek prepuščanja, da tiho najdete rešitev za nekatere stare stvari, ki jih morate zaključiti. Naredite načrt na dolgi rok, ker tudi pozitiven vidik vozlišč daje dodatno podporo, da se povežete sami s seboj o nekaterih stvareh za prihodnost, ki bodo koristile vašim potomcem.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju rib in se počasi pomika proti Soncu in Neptunu. Planet, katerega razum, intelekt in um gredo k otipljivim in razumnim stvarem, je zdaj v znamenju rib, kjer je vse obrnjeno proti mističnosti, iluzijam, intuiciji in še globljim spoznanjem. Njegov dispozitor Neptun ga vodi v kvadrat z Marsom. Vodi v nerealne dvome, nezaupanje, laži, prevare. Vrnejo se nekatere misli iz daljne preteklosti, ki um še bolj obremenjujejo in vodijo v oslabitev energije. Na to je treba ne biti pozoren, da ne dovolite, da vas kakšna neresnica pritegne, da se vključite v razprave in dokazovanje pravičnosti. Pustite to, bodite mirni in poskušajte to negativno energijo spremeniti v nekaj koristnega, kreativnega, lepega. Le tako si ne boste pokvarili dneva.