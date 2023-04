Astrologinja Lenka: Jutri je že nov dan, nova začetna energija, ki obeta veliko več

Luna je v znamenju strelca, kjer daje najbolj optimistično, veselo in neškodljivo vzdušje. Morda je to eden od razlogov, da nam dlje časa daje tisto lepo energijo in zato niti en vidik se ne pojavi čez dan. Kajti vsak odnos, pogled, povezava z drugim planetom, takoj spremeni stanje, ki ga ponuja sama Luna v znamenju Strelca. Ti običajno vključujejo ptolomejske aspekte, ki jih naredi Luna v svojem hodu vsak dan. To dodatno barvanje z manjkajočimi aspekti ne pomeni, da se nič ne spremeni, ampak glavna stvar je ravno ta Luna. Ima svojega dispozitorja Jupitra, ki je v Ovnu v konjunkciji s Soncem. In tako se čuti želja, da bi nekatere stvari pospešili, naredili čim prej. Nekatere stvari je mogoče osvetliti, priti do nekih odkritij in spoznanj.

In Venera, ki vlada znamenju bika, počasi dosega svojo zadnjo stopinjo in se pripravlja na jutrišnji prehod v radovedno in komunikativno znamenje dvojčkov. Čeprav je tu v svojem domu, kjer daje stabilnost, odgovornost in posedovanje vseh materialnih stvari, je zdaj na koncu znamenja, kjer ni najboljša možnost za kakršne koli začetke. Še posebej pa ne tistih, ki so povezane z začetkom nove ljubezni, poroko, nakupom kakšnih premičnin, saj se bo čez čas izkazalo, da to ni tisto, kar smo od te stvari videli ali pričakovali. Običajno je z zadnjo stopinjo konec nečesa, konec službe, konec odnosa, če ni bil pravi in ​​resničen, konec enega cikla in začetek novega. Jutri je že nov dan, nova začetna energija, ki obeta veliko več.

Astrološka karta.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in v najsrečnejšem znamenju je tisti, ki zna misliti samo na prihodnost, na jutri, kam na izlet, kakšno dodatno izobraževanje začeti, v čigavi najboljši družbi biti. Vse, kar je povezano z vero, s pogledom naprej, s smehom in veseljem. No, pa naj dan ostane tak, če mu le dodamo še malo resnice in veselja, pa bomo imeli vse.