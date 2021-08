Astrologinja Lenka: Jutri bo zelo naporen in stresen dan

Luna je vstopila v vodno znamenje Raka. Tu je njen dom, ki ji daje občutek varnosti in čustvene pripadnosti. Danes je vsa energija usmerjena v korenine. Vse, kar je treba narediti, je popraviti družinske odnose. Je pa občutljiva glede vsega, ko gre za najbližje, tudi za vse besede. Odpravite nesoglasja, oddaljenosti in odtujenosti. Od jutra je v sekstilu z Marsom, kar ji daje veliko energije in dela, zato je mogoče marsikaj popraviti.



Luna je v fazi upadanja, kjer se počasi približuje mlaj, zato je dobro, da se nekatere stvari končajo. Razen tega aspekta Luna ne dela nič drugega, zato je miren dan, kot da se nič ne dogaja, čeprav potekajo notranje priprave za naslednje dni. Zato ni slabo, če dan preživite doma in počivate v čustvenem obračunu s seboj. Ker bo jutri zelo naporen in stresen dan, si danes naberite čim več energije.



Danes je četrtek, Jupitrov dan, in še vedno je na zadnji stopinji znaka Vodnarja, ki se počasi vrača v to znamenje. Uči nas sproščati stare stvari in sprejemati nove. To je stopinja odlične intuicije, vizualizacije, le prepustiti se je treba in vpogledi se zgodijo sami. Jupiter je tudi naša vizija, zato je dobro, da mu prisluhnemo in odkrijemo nekaj svojih notranjih potencialov. A to je treba storiti počasi in v tišini, ker je njegov dispozitor v T-kvadratu s Saturnom in Soncem, to pa je premočna energija, ki lahko povzroči, če se ne obnaša počasi, napete, stresne situacije.



Naj bo dan namenjen iskanju in odkrivanju vaše vizije, vere, sproščanju ob vodi ... Vse naj bo nežno in tiho.

