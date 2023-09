Astrologinja Lenka: Jupiter začenja svojo retrogradno pot skozi znamenje bika. Kaj nam prinaša?

Ko je Luna v znamenju Bika, se ozračje naravno odpre za ugodne, prijetne in lepe situacije. Danes je poseben dan, saj dela lepe aspekte, Venera in Jupiter, oba planeta, ki simbolizirata uspeh, srečo in blaginjo, prav zdaj spreminjata svojo smer.

Energija volje, želje in čutenja je že od jutra zelo dobro usklajena v človeku samem, pa tudi z drugimi okoli njega. Zdi se, da ta zemeljski trigon želi odpreti še večjo možnost materializacije in uživanja v vsem, kar človeku resnično daje veliko stabilnost.

Vendar se Venera, ki že dneve stoji na svoji skriti in skrivni stopinji, še vedno ne zmore premakniti in razčistiti sama s sabo, s čustvi, česa spustiti in česa peljati naprej. Medtem ko je bila retrogradna, nam je omogočila, da se soočimo sami s sabo, s svojimi vrednotami, kaj je tisto, kar moramo pustiti za sabo in kaj spremeniti. Z obratom k neposrednemu gibanju pusti za seboj vso to preteklost, vse vezi, vse zadržano. Zdaj se želi odpreti resnici, odpreti se novemu življenju, novi ljubezni, novim harmoničnim odnosom. Skozi znamenje leva bo prehajala do 9. oktobra, šele zdaj pa želi javno in odkrito vsem s ponosom pokazati svojo ljubezen, jo postaviti na pomembno mesto, postaviti na piedestal. A vseeno ne smemo pozabiti, da je na 12. stopnji, ki vedno nosi neko svojo veliko skrivnost, ki je ne bo zlahka razkrila.

Luna se bo s kvadratom soočila s svojimi hotenji in željami, ki zagotovo niso popolnoma odprte in bodo pripeljale do kakšnega malega neusklajenega odnosa ali pa preprosto pustile majhen madež, ki bo tam ostal. To lahko vrže Luno, Dušo, iz lepega in udobnega položaja, četudi le za trenutek.

Naprej gre Luna v objem Jupitru, ki vedno daje, širi, množi, zato včasih najdemo nadomestek za čustveno izpolnitev skozi kakšne materialne in finančne situacije. Zdaj je trenutek, ko lahko uresničimo še veliko svojih vizij in jih spremenimo v resničnost. Hkrati pa Luna naredi povezavo in posreduje tiste vizije, to vero Merkurju, čeprav je retrograden, vendar je zelo vase osredotočen, tako da se lahko tudi tukaj uresničijo ali obnovijo nekatere starodavne stvari. Ta kombinacija je idealna za začetek študija, seminarje, odpiranje kakšnih poslovnih objektov, še posebno za tiste, ki imajo to kombinacijo že v rojstni karti. Dispozitorka Venera, čeprav je stacionarna, je zelo močna, osredotočena v vseh izpolnitvah. Prosi, da se vse naredi takoj.

Da ne omenjam, kako je sam aspekt trigona med retrogradnim Merkurjem in stacionarnim Jupitrom močna energija, ki pripelje vse do materializacije.

Jupiter začenja svojo retrogradno pot skozi znamenje bika do 31. decembra, ko bo dosegel 5. stopinjo tega znamenja. In kakšna simbolika, da se prav zdaj njegova dispozitorka Venera obrača v direktnem gibanju. A zato sta oba planeta zelo močna in močno stacionirana, kar daje veliko moč in veliko koncentracijo energije za vse.

Danes je ponedeljek, dan Lune, in je na svojem vrhuncu, kjer danes dela fenomenalne aspekte in ustvarja idealno vzdušje, da lahko z malo naše pomoči naredimo veliko, kar bi nam v drugačnih okoliščinah vzelo veliko več časa. Začnimo marsikaj lepega, karkoli smo imeli v mislih. Imamo dva močna planeta v stacionarnosti in to je fokus ravno na teh stopinjah in teh znamenjih, ki dajejo veliko realizacijo. Čeprav se sprva morda zdi velik zalogaj, bomo kasneje videli, da smo se v pravem času pravilno odločili.