Astrologinja Lenka: Jupiter nam daje večjo moč

Tukaj je tisto otroško veselje, ko pozabimo na vse skrbi, vse težave ali pa jih preprosto ne sprejmemo tako globoko in tako temno.

Čeprav je že od jutra Luna izstopila iz kvadrata s Saturnom, ki vedno prinese neko zadržanost, spodbudi obveznosti in strahove, tudi to hitro mine, saj se tu Luna ne spušča v nobene čustvene globine.

In tako do večernih ur ne dela nobenih aspektov, razen zvečer s svojim dispozitorjem Merkurjem, ki je v svojem domu in njegovem analitičnem razmišljanju.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Kaj bo tam rekel, bo pretiraval v nekaterih stvareh ali preprosto slišal kakšno besedo, ki mu v danem trenutku ne bo ravno všeč.

Toda to je racionalno znamenje Device in razen nekaterih kritik, usmerjenih v nezanimanje ali nekaj površnosti, bi moralo biti bolj natančno, bolj organizirano in vse na svojem mestu.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še vedno v biku.

Merkur iz znamenja device z njim tvori lep zemeljski trigon. Ko gre za takšno kombinacijo, je vse mogoče, saj gre vse z neko vero in z lahkimi priložnostmi, ki se odpirajo in ustvarjajo možnost za realizacijo.

Jupiter je tisti, ki nas podpira v vseh okoliščinah, ki nam daje vero, da je vse mogoče in ki je tam, da nam vlije še večjo notranjo moč. Daje vizije in intuicijo, kako najbolje uporabiti vse, kar se odpira, ne samo v naših idejah, temveč tudi v tem, kar vidimo.

Počasi se pomika proti Uranu v biku, ki je tukaj v največjem padu in se poigrava z nami vsemi, pa tudi s planetom Zemljo.

Zanj je pomembno, da vse obrne na glavo in pride do resnice in se tako nanjo ne ozira na noben način. Ali skozi potrese, poplave, cunamije, zdaj pa je tam Jupiter, ki ga podpira in povečuje vse njegove aktivnosti, ne glede na to, kako negativne in katastrofalne so z našega vidika.

Jupiter vse poveličuje, daje potrebo po pretiravanju z vsem, tudi z uživanjem hrane v večjih količinah. V njegovih očeh je vse premalo.