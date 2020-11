Astrologinja Lenka: Jeza se bo kopičila in čakala, da se aktivira

Danes je Merkurjev dan, in Merkur je že v direktnem gibanju v znamenju tehtnice. S Saturnom je še vedno v kvadratu in bo v tem položaju ostal do 7. novembra.



Čeprav pričakujemo, da bomo kaj storili ali povedali, pa je še vedno v strahu, krčih, negotov vase in v svoje izjave in najbolje je, da v tem obdobju molči. Čeprav je že poln vsega, ker je v retrogradnem gibanju zvedel, video, predvsem pa travmatičnih izkušnjah, ki jih je preživel v znamenju škorpijona, iz stresnih situacij, ločevanja laži, osvetlitev nekaterih dogodkov, pa celo do odkrivanja svojih genialnih idej.



Čeprav bi iz sebe skočil in se pogovoril o vsem, vendar tehtnica ne bi bila tehtnica, če ne bi bila diplomatska, če ne bi koga žalila, če se komu ne bi zamerila. Zato je najbolje počakati še nekaj dni.



Luna ga podpira, ki se sprehaja po njegovem znamenju in na zunaj, ne kaže svojih občutkov. Videti je nonšalantno, neobvezno, radovedno, svoja čustva spretno skriva, a zdi se mu, da mu vsi zavidajo, kako prijazen je. Ampak to je samo maska ​​za druge, saj Luna prek Merkurjevega dispozitorja pade v še večje strahove in depresije.



Mars je že prišel do 15. stopnje svojega doma Ovna in bo na tem mestu ostal na isti stopnjo in, kot da bi tapkal na enem mestu, usmeril svojo moč, energijo in ta jeza se bo v njem kopičila in čakala le, ko se bo aktivirala naenkrat.



Venera poskuša vsem ugajati, biti z vsemi v redu, biti vsem všeč, nikogar ne užaliti, četudi ni prav svobodna v vsem, kar si želi, vztraja v zvezo ki ji ni všeč, samo da je z nekom da ne bi bila sama.



Če torej vse to potiska, povzroči krče, nezadovoljstvo, apatijo in potem pride do pokanja vase. In če se bo odločila, da si bo v takšnem razpoloženju nekaj kupila, bo šele kasneje ugotovila, da je denar porabila po nepotrebnem. Če tega ne bo storila, bo prišlo do pokanja na njeno zdravstveno stanje, nato pa se ji bodo vsi smilili, v resnici pa se mora boriti zase.



Ali bo lahko začela in razumela, da ji ni treba biti najboljša in zaželena za druge, da jo drugi občudujejo, da jo drugi povzdigujejo, ampak da mora biti sebi najlepša in najboljša.