Astrologinja Lenka: Izognite se neprijetnim pogledom in prizorom

Luna je prešla v znamenje Ovna. V znamenje, ki lahko energično vzdušje, kjer je veliko iskrenosti in neposrednosti. Že od jutra je v dobrem aspektu s Plutonom, kjer so se nekatera čustva prebudila in jih skušala očistiti. Čez manj kot dva dneva bo sončni mrk in če se ne bo očistila in odpustila, bo med mrkom padla v neudoben položaj in obtičala v svojih starih čustvih in trpljenju.

Luna bo naredila lep sekstil z Venero v dvojčkih. Tukaj se lahko lepo pogovorite s prijateljico, sestro ali pa prepustite sami sebi.

Luna je v recepciji z dispozitorjem Marsom, kar pomeni, kot da je vsak v svojem znamenju in je energije še vedno mogoče nadzorovati, da se o nekaterih stvareh lahko tudi zavestno odločamo.

Mars, ki je v znamenju raka zelo šibak, je podprt s Saturnom v znamenju rib. Gre za šibko moško energijo, ki se izraža na zelo čustven in nežen način. Prej bi pritekla solzica na plan, kot pa moška odločnost. Podpira ga tudi Merkur, a ta je že v fazi poglobljenega razmišljanja in globlje koncentracije na stvari, ki jih želi v tem mesecu spremeniti.

Danes je torek, Marsov dan. Ima negativno energijo, zaradi katere lahko 'eksplodira' na najbolj primitiven in grd način. Je na 12. stopinji, kar napoveduje, da lahko povzroči kaj neprijetnega in to tudi spretno prikrije. Je pa povezano z domom, družino oziroma z nekom, ki mu je blizu. Zato je potrebna velika previdnost, da ne pride do nasilja ali neetičnih stvari, saj smo že zakorakali v dneve, ki so že v fazi teme, v fazi sončnega mrka. Takrat je zavest popolnoma zatemnjena in lahko se zgodi najhujše. Izberite nežnost, svetlobo in zavedanje, da to popravite in se izognete najbolj neprijetnemu pogledu in prizoru.