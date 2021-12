Astrologinja Lenka: Izogibajte se resnim dogovorom

Luna je prešla v znamenje Ovna, kjer je sama energija precej energična, aktivna, borbena. Danes bomo to res potrebovali, saj je prvi aspekt Lune v konjunkciji s Kironom. Ne samo, da ga spominja na določene prejšnje bolečine in rane, ampak ji daje moč in moč, da v sebi išče tisto mesto zdravljenja. Dodatno podporo ji daje Saturn iz znamenja Vodnarja, ki ve, kako je trdoživa, kruta in koliko zmore in jo tako podpira, da gre naprej.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

A dispozitor Lune je Mars, ne samo zato, ker jo pripelje do padca, ampak kljub tolikšnemu boju in vzdržljivosti še vedno obupa. V Škorpijonu mu ni lahko, sploh ker je na zadnji stopnji. Kakšne so tiste globoke, temne energije, ki morajo priti ven in udariti še zadnjič, preden se Mars spremeni v srečnejše znamenje zase. Kaj še ima tu skrivati, molčati, razpletati strune drugih. Sam je brez posebne energije, ki bi ga pred akcijo popeljala na dopust.

A tu je tudi naše Sonce, ki se danes »izgublja«, malo zatemnjeno od Neptuna, nejasnosti, neresnice, velike zmede in še bolj brez akcije in moči.

Pride tudi do oslabitve lastne identitete, da človek ne verjame vase, ne verjame v to, kar vidi. In nič ni jasno, vidno, samo megla. Izogibajte se kakršnemu koli dogovoru s pomembno osebo, saj se ne boste niti slišali, kaj šele, da bi se jasno in zavestno dogovorili. No, izguba časa in izguba samega odnosa. Idealno je gledati z notranjo vizijo, se prepustiti malim resničnim sanjam in poiskati svojo najboljšo kreacijo, ki jo imamo. In tako hitro se bomo rešili tega sanjskega dne.

In Venera v objemu Plutona še vedno koplje in sprašuje, ali lahko vrne »milo za drago« in ali ga potrebuje? V takih situacijah je najbolje poiskati strokovno pomoč ali osebo, ki ji zaupate in se pogovoriti o vseh travmah, o vseh bolečinah, o vsem trpljenju. Med pogovorom se bo tako slišal in to mu bo dalo boljši odgovor kot vsi drugi. Samo ne mislite, da je to sramota, neka stigma, ne, to je samo eden od vaših občutkov. In z odprto zgodbo boste marsikomu spremenili življenja.

Danes je nedelja, dan sonca, in zahteva od nas, da zasijemo iz najglobljega dela sebe, da vidimo in začutimo vse, kar nas vleče od znotraj, in takrat bomo zasijali najmočneje. Ni le sijaj, ki je viden s prostim očesom, ampak ga je treba čutiti in videti v notranjosti