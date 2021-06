Astrologinja Lenka: Izogibajte se dogovorom, pogodbam in nakupom

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna v Ovnu predstavlja novo, prebujeno energijo. Z veliko navdušenja ni več zaspana in ne strmi v preteklost, ampak se zdaj premika naprej. Je dan akcije, a bo šlo vse po načrtih, kot je bilo načrtovano. Prvo srečanje, ki ga je ima danes, je, da se obrne nase, poišče, kje si lahko pomagamo, vidimo nekaj napak, zacelimo bolečino in gremo naprej.Merkur je s svojo retrogradnostjo bližje natančnemu kvadratu Neptunu, še posebej ta dva ali tri dni, le izogibajte se kakršnim koli dogovorom, pogodbam, nakupom, saj je meglena energija premočna, ni jasno, ni jasno, odprto, nesporazum , preobrati, laži se lahko hitro pojavijo, napake, ki bodo vidne veliko kasneje. Veliko novih skrivališč bo, pa tudi veliko dodatnih novih razkritij, vse tisto, kar je bilo treba nekje zakriti. Še vedno veliko previdnosti in pozornosti pri vseh vrstah prometa, komunikacije, ne dovolite, da vas kdo obnori in reče, kako ste krivi za to in ono. Ne poslušajte, ne vpijte besed, ne odgovarjajte, bodite popolnoma mirni, le tako vas ne bo dosegel in ne bo vas prizadela ne samo krivica, temveč tudi napad na vas.Luna je v lepo podporo Soncu in Saturnu in sta še vedno v lepem pogledu. Poskusite zbrati moč in voljo zdaj za vse, kar je nekje ostalo nedokončano, ker ga imate in vse dokončajte. Ne samo, da vam se ponuja energijska pomoč, ampak jo boste dobili tudi pri veliko pomembnejših ljudeh za vas.Mars od svojega največjega padca v znamenju raka ve, da njegova energija deluje prej v dnevu in pred jutranjim bumom, na katerega se pripravlja, jo bodo mnogi občutili danes. Ne dovolite, da vas nekdo draži, živcira, ne iščite pravičnosti in resnice, umaknite se z delom v kuhinji, pospravljanjem in ne dovolite, da vas kdo provocira.Danes je petek, dan Venere, ona pa z Jupitrom še vedno ponuja in daje obilo ljubezni, sreče, oba sta v vodnih znamenjih in to je potreba po nežnosti, občutkih, ne samo, da jih vi podarite, ampak tudi da se odprete, da jih prejmete. Še posebej, ker je v raku, zato ne samo, da se globoko preda svojim čustvom, včasih lahko zahteva tudi več. A ravno Venera vas najbolj iskreno sprejme v svoje srce, ponudi, podari, takoj sprejme vse za svoje in nesebično pomaga.Ta dan izkoristite za delo na sebi, za vso lepoto, ki prihaja z Venere, zato naj vam ne bo žal, če bo kakšen gram občutkov odšel z vaše strani