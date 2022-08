Astrologinja Lenka: Izogibajte se poslovnim dogovorom

Luna je še vedno v znamenju Dvojčkov, stabilno in mirno, ker je v trigonu s Saturnom. Zaradi Marsa v tem znamenju, ki nenehno nekaj povzroča in se mudi, potrebuje mir in stabilnost, zato pa je treba prisluhniti tudi konstruktivnim mnenjem drugih. Sicer pa je tam prav Neptun, ki dušo vedno omehča, včasih celo preveč. Šele v večernih urah se bo zbrala in bo zmožna dobrih načrtov, ki jih bo podprl partner ali vplivnejša oseba. Danes pa obstaja opozicija med obema planetoma in sta vsak v svoji hiši in tukaj je precej močna. Merkur je v znamenju Device in Neptun v znamenju Rib, oba pa na stopinji Neptuna. Merkur naš razum, um, govor, je v tem aspektu podoben, ko je sam retrograden.

Zato se je danes dobro izogibati poslovnim dogovorom in ne podpisovati nobenih pogodb. Tukaj je preveč laži, tudi goljufije, presenečeni boste, da tudi od koga, ki vam je blizu. Potem lahko pride do prepira ali celo popolne odtujitve s katerim od sorodnikov samo zaradi ene izgovorjene besede. Težave so možne v vseh vrstah prometa. Izogibajte se omamnim sredstvom in tistim, ki vas bodo spodbujali k njihovemu uživanju. To lahko vodi do tega, da se človek znajde v situaciji, ko nikomur ne zaupa niti ni prepričan o svojih odločitvah, saj ima občutek, da je vse nerealno in nemogoče. Včasih so nekateri preveč dobri in se žrtvujejo za druge, na koncu pa veljajo za dobre ljudi, a neumne zase. Vse situacije pa se lahko obrnejo, če vse to vem in si povem. Vem, kdo sem, in vem, kaj hočem, brez zunanjih vplivov. Ne spuščajte se v nobeno pojasnjevanje ali dokazovanja, bodite raje modro tiho.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki počasi zmanjšuje svojo moč in svojo toploto (naše fizično občutje) in se pripravlja, da zapusti znamenje Leva, da zapusti kraj, kjer nam je dalo največ toplote in najbolj vroče in najdaljše poletje na teh območjih. A je tam in vsi ga imamo globoko v sebi, da lahko svetlobo in toplino dajemo drugim.