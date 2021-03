Astrologinja Lenka: Izogibajte se čustvenim naporom

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

No, Luna nadaljuje svoj dan v znamenju Device, Mars jo je ponoči malo stresel in zdaj še vedno poskuša poiskati malo pravičnosti in to še dodatno dvomi vanj, nezaupanje iskati dokaze za vse. In tako omamljena od vsega, v Ribah naleti na Merkurja, ki je čustveno še bolj izgubljen in ne ve, kje je njegova prava smer in po kateri poti naj gre. No, iz takšnih razmer izhajajo očitki in kritike, saj ga motnja na katerem koli področju zelo moti, četudi so ljudje nekoliko sproščeni ali raztreseni v svojem načinu razmišljanja.To ga dodatno postavi v še en nezdrav položaj in zelo čustveno preobčutljivost, ker naleti na opozicijo z Neptunom, ki je sam zase, ki je premočan in če tu ne razume nekega racionalnega pomena, ga takoj pripelje do nekega drugega totalnega kaosa v glavo ali celo do te mere začuti strup v Duši in ga mora z nečim "umiriti" in spraviti v ravnovesje.To nasprotovanje ji je prineslo malo več v situacijo, kdo laže, kdaj in zakaj, zakaj so ljudje nekje tako neiskreni, kaj skrivajo in skrivajo in pravzaprav je to le njegov občutek v celotni tej zgodbi. Če bi se malo bolj sprostila, verjela vase, da je vse v redu, da je bolj zaupala vase in druge, bi bilo vse ok. Po drugi strani pa bi jo njena obsedenost z neko notranjo čistostjo, iskanje malenkosti ter tam, kjer ga ne obstaja, lahko pripeljala v situacijo, ko še vedno verjame v tisto, česar ne vidi in ne dotakne. Zato je zanj najbolje, da se ukvarja in začne z majhnimi stvarmi, kakršne koli že so, saj če bo naletela na neka velika pričakovanja in načrte, bo odnehala.Venera je v nekaj tednih že končala svojo "strastno romanco", ker je sita svoje ljubezni in zdaj gre naprej in išče nekaj, kar jo bo "trajno" in še bolj strastno pritegnilo, a njeno poslanstvo tukaj je zapeljevanje in osvajanje, ne ohraniti odnosa.Mars je v dvojčkih, na Severnem vozlišču pa bi lahko začel nekaj v zvezi z družinskimi odnosi ali če bi se odločil za kakšen šport ali razvil nekaj, kar bi mu prineslo le uspeh, a sčasoma.Vsekakor je danes bolj osredotočen na mirno situacijo, da smo bolj povezani sami s seboj, brez kakršnega koli čustvenega napora in s toliko zaupanja vase in v druge. To krepi telo, imuniteto in daje vero in upanje v še boljši jutri.