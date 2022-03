Astrologinja Lenka: Izkoristite najboljša darila in čarovnijo, ki jih lahko da sam Neptun

Ves današnji dan je s svojo energijo popravila Luna, ko je vstopila v znamenje Strelca. V vsem vidi le lepoto, pozitivizem, vse poskuša obrniti na bolje, v srečne izide.

In tako naprej gre vse v njenih načrtih v sekstil z Marsom iz Vodnarja. Ali ni čudovit dogovor, da je vse mogoče narediti z lahkoto, da nihče ne posega v drugega in v to, kar si vsi želijo doseči in narediti? Velika svoboda, hkrati pa tudi velika podpora drug drugemu. Tako bo Luna vsaj za trenutek pritegnila pozornost Marsa ali ga vsaj nekoliko pomirila, saj je njegov kvadrat z Uranom še vedno v napeti, stresni, šokantni situaciji. Zdaj in takoj, ni čakanja, samo da se nekaj konča ali čim prej prekine neka stvar, ne glede na posledice. Za Luno je danes najpomembneje videti lepoto v vsem, uživati, nakupovati, obiskati lepe in kulturne kraje. Danes lahko z Venero doseže marsikaj za vsako izmed nas, še posebej za vsako žensko, dekle. To je ponavadi trenutek, ko se lahko sklenemo lepe dogovore s hčerko, prijateljico, z mamo. Z nakupom lepih in drugačnih kosov oblačil naredite projekt, nekaj, kar bi se zelo razlikovalo od običajnega, a bi bilo vseeno podprto.

FOTO: Lenka Stanić

Toda Merkur, ki je naš razum, naše misli, je v konjunkciji z Neptunom ter v mističnih in globokih Ribah. Tukaj je v svojem največjem zatonu, mentalnem in intelektualnem zatonu, zdaj pa ga je Neptun še dodatno omamil. Kako daleč bo šel in kakšne odločitve bo sprejel v prihodnosti, je odvisno od tega, koliko se mu bo v kakšnih zahtevnih situacijah zmogel upreti, kdaj mu ponudi alkohol, opiate ali mu ponudi kakšen talent, lepo glasbo, lepo podobo. Kako močna je njegova mentalna struktura, toliko jo bo tudi podpiral Neptun. To so spomini iz preteklih življenj, spomini na številne močne in žive sanje, ki so tako pomešane z resničnostjo, da je težko razločiti, kaj je kaj. Velikokrat ima moč videti tisto, česar drugi ne vidijo, čutiti, česar drugi ne morejo, povezati se z nečim, s čimer se drugi ne. Včasih pa je prisoten velik strah, strah pred samim seboj, strah pred šibkostjo, ko človek poseže po kakšnih popačenih zgodbah, lažeh, nepotrebni obrambi. Odličen položaj je, da se umirite, poslušate svoje telo, da vam da najglobljo, najbolj iskreno vero in zaupanje, ki ga imate v korist sebe in drugih. Izkoristite najboljša darila in čarovnijo, ki jih lahko da sam Neptun.

Danes je sreda, dan Merkurja in on vam v objemu največjih talentov, največje jasnovidnosti in največje globine lahko da vse, kar želite. Naj bo dan za pomiritev, meditacijo, uživanje v sanjah, savnanju ali masaži ...