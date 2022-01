Astrologinja Lenka: Izkoristite današnji dan za najrazličnejše načrte in dogovore

Danes je zelo dobro energijsko vzdušje, vsaj kar zadeva planete na nebu. Luna je še vedno v Biku in poskuša vse skupaj umiriti ter spraviti v ravnovesje, še posebej, ker se je jutro začelo v sekstilu z Neptunom. Notranji občutek miru v duši ji veliko pomeni. Daje ji vizije, kreacije, čarovnijo, da iz vsega naredi najboljše, pa naj bo to navadno testo za kruh ali čista hiša. Zdaj ji je tu lepo, še posebej, ker dodatno dela lep trigon s Soncem. Daje ji noto miru, ravnotežja v duši, da je tisto, kar želi početi, koristno in pametno. To je zemeljski veliki trigon, ki se materializira na mnogih področjih, predvsem na poslovni, politični, karierni poti. Dan, ko je vse na nebu tako lepo urejeno, je prekratek, zato ga je treba čim bolje izkoristiti za najrazličnejše načrte, dogovore, službe. Zvečer bo Luna naredila trigon s Plutonom v znamenju Kozoroga in ta ji bo dal blagoslov za vse, kar je storila. Prosi, da se stvari še bolje ponastavijo, da se dodatno očistijo, da se ozdravijo nekateri ostanki, ki še vedno grenijo dušo.

Merkur v znamenju Vodnarja se počasi ustavlja. Mogoče je šel prehitro in ni bilo vse narejeno, kot je bilo rečeno, dogovorjeno, zato stoji, razmišlja, a je v kvadratu z Uranom, kar pomeni hitrost nad hitrostjo. Če se ne bi ustavil, bi prišlo do preloma v vseh odnosih, čustvenih, prijateljskih, poslovnih. Kajti ta način razmišljanja, ki je pred časom, drugačen, izvirnejši, svoj, je bil ustvarjen le za pogumne in tiste, ki mu zmorejo slediti. Vendar je običajno nerazumljen. Zato se je ustavil, da bi še enkrat pomislil, kako in na kakšen način nam to razložiti, če je le mogoče.

Sonce, ki nam pošilja malce svojih žarkov in ki se ga veselimo bolj kot vsega, danes osvetljuje in aktivira znamenito konjunkcijo Saturna in Plutona iz leta 2020. To je bil začetek vsega, kar se nam je zgodilo v teh dveh letih.

Danes je sreda, Merkurjev dan. Ustavil se je, premišljuje, se počasi odloča, spoznal je, da ga prevelika hitrost ne vodi nikamor, če nismo vsi v tem hitrem tempu. Da vsi razumemo in vemo, kam in zakaj gremo. Morda nam uspe.